В Бурятии в школы и детсады северного района поставлялось мясо без документов

В Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили факт нарушения ветеринарного законодательства: ИП Саян реализовывал говядину без ветеринарных сопроводительных документов в школы и детские сады Баунтовского района, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Факт установлен в феврале по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).Должностными лицами индивидуальному предпринимателю и дирекциям шести социально значимых учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.Управление напоминает руководителям социально значимых учреждений о необходимости усиления входного контроля при поступлении продукции животного происхождения.Межрегиональное управление Россельхознадзора в целях повышения эффективности противодействия незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной продукции на продовольственном рынке, а также исключения поступления некачественных пищевых продуктов на территорию Бурятии проводит мониторинг ФГИС «Меркурий».Фото: минсельхоз Бурятии