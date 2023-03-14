Общество 14.03.2023 в 13:01

В Бурятии в школы и детсады северного района поставлялось мясо без документов

Бизнесмену и шести социально значимым учреждениям объявлены предостережения
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии в школы и детсады северного района поставлялось мясо без документов
В Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили факт нарушения ветеринарного законодательства: ИП Саян реализовывал говядину без ветеринарных сопроводительных документов в школы и детские сады Баунтовского района, сообщили в пресс-службе межрегионального управления  Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Факт установлен в феврале по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).

Должностными лицами индивидуальному предпринимателю и дирекциям шести социально значимых учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

Управление напоминает руководителям социально значимых учреждений о необходимости усиления входного контроля при поступлении продукции животного происхождения.

Межрегиональное управление Россельхознадзора в целях повышения эффективности противодействия незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной продукции на продовольственном рынке, а также исключения поступления некачественных пищевых продуктов на территорию Бурятии проводит мониторинг ФГИС «Меркурий».

Фото: минсельхоз Бурятии
Теги
мясо школы нарушения

Все новости

В Улан-Удэ непрерывно подсыпают дороги и тротуары
14.03.2023 в 13:37
В Бурятии в школы и детсады северного района поставлялось мясо без документов
14.03.2023 в 13:01
В Бурятии запустят этнотуры по поселениям татар
14.03.2023 в 12:19
Владимир Павлов: «Сегодня наша задача – поднять престиж профессии педагога на новый уровень»
14.03.2023 в 12:05
В Бурятии на пожаре погиб пенсионер
14.03.2023 в 11:37
В Забайкалье участник СВО женился и сразу стал отцом
14.03.2023 в 11:31
Фермерам Бурятии помогут продвигать продукцию за границей
14.03.2023 в 11:12
В Бурятии разработали новую концепцию павильона республики на ВЭФ-2023
14.03.2023 в 10:58
Монголия станет одним из крупнейших игроков на рынке меди
14.03.2023 в 10:56
В Бурятии у жены участника спецоперации забрали детей
14.03.2023 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
В Улан-Удэ непрерывно подсыпают дороги и тротуары
Только за ночь коммунальщики подсыпали почти сто опасных участков
14.03.2023 в 13:37
В Бурятии запустят этнотуры по поселениям татар
Теперь любой желающий сможет окунуться в самобытный татарский мир за Байкалом
14.03.2023 в 12:19
В Забайкалье участник СВО женился и сразу стал отцом
В кратковременном отпуске для него провели ускоренную регистрацию брака и отцовства
14.03.2023 в 11:31
Фермерам Бурятии помогут продвигать продукцию за границей
В 2022 году услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 300 предпринимателей
14.03.2023 в 11:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru