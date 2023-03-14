Общество 14.03.2023 в 14:12
Александр Розенбаум госпитализирован
Состоится ли концерт барда в Улан-Удэ? Ответа на вопрос пока нет
Текст: Номер один
Александр Розенбаум госпитализирован в одну из больниц Красноярска. Музыкант пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб, сообщил Телеграм-канал 112.
Медики приняли решение об экстренной операции, которая прошла успешно. В ближайшее время Александр Яковлевич будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.
Александр Розенбаум прибыл в Красноярск пару дней назад, чтобы поздравить с профессиональным праздником сотрудников уголовно-исправительной системы. В частности он выступил в Красноярской туберкулезной больнице № 1, уточнила «Российская газета».
Насколько Розенбауму придется задержаться в Красноярске из-за операции, пока неизвестно.
Напомним, 21 марта концерт популярного автора и исполнителя объявлен в Улан-Удэ. Александр Розенбаум должен выступить с новой программой «Упереться, не сломаться...» (6+). Однако, видимо, могут быть изменения.
Фото: rozenbaum.ru
Медики приняли решение об экстренной операции, которая прошла успешно. В ближайшее время Александр Яковлевич будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.
Александр Розенбаум прибыл в Красноярск пару дней назад, чтобы поздравить с профессиональным праздником сотрудников уголовно-исправительной системы. В частности он выступил в Красноярской туберкулезной больнице № 1, уточнила «Российская газета».
Насколько Розенбауму придется задержаться в Красноярске из-за операции, пока неизвестно.
Напомним, 21 марта концерт популярного автора и исполнителя объявлен в Улан-Удэ. Александр Розенбаум должен выступить с новой программой «Упереться, не сломаться...» (6+). Однако, видимо, могут быть изменения.
Фото: rozenbaum.ru