Общество 14.03.2023 в 14:12

Александр Розенбаум госпитализирован

Состоится ли концерт барда в Улан-Удэ? Ответа на вопрос пока нет
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Текст: Номер один
Александр Розенбаум госпитализирован
Александр Розенбаум госпитализирован в одну из больниц Красноярска. Музыкант пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб, сообщил Телеграм-канал 112.

Медики приняли решение об экстренной операции, которая прошла успешно. В ближайшее время Александр Яковлевич будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.

Александр Розенбаум прибыл в Красноярск пару дней назад, чтобы поздравить с профессиональным праздником сотрудников уголовно-исправительной системы. В частности он выступил в Красноярской туберкулезной больнице № 1, уточнила «Российская газета».

Насколько Розенбауму придется задержаться в Красноярске из-за операции, пока неизвестно.

Напомним, 21 марта концерт популярного автора и исполнителя объявлен в Улан-Удэ. Александр Розенбаум должен выступить с новой программой «Упереться, не сломаться...» (6+). Однако, видимо, могут быть изменения.

Фото: rozenbaum.ru
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артист госпитализация Розенбаум

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с 15 по 21 марта

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