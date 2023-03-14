Работы по пропуску паводковых вод продолжаются на ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороге продолжаются работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений. Работы начались еще в феврале, сообщили в пресс-службе магистрали.В настоящий момент от снега и льда расчищено более 840 мостов и труб, свыше 245 км кюветов и лотков, а также более 250 км нагорных и водоотводных канав. На станциях магистрали организованы уборка и вывоз снега. На сегодняшний день проводимые мероприятия выполнены на 46%.Помимо этого на ВСЖД формируются 12 противоразмывных поездов, каждый которых состоит из девяти вагонов со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инвентаря. При необходимости спецсостав может быть направлен в любую точку дороги и должен прибыть на место в кратчайший срок.Главная задача проводимых мероприятий – обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.Фото: company.rzd.ru