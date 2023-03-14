Геополитические интересы «партнеров» оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с СССР

В.Путин: Здравствуйте!Рад вас видеть, познакомиться с вашим предприятием замечательным.Вопрос: Добрый вечер, Владимир Владимирович!Скажите, пожалуйста, несмотря на такой относительно продолжительный перелет и суровость сибирского климата, как на первый взгляд Вам наше предприятие?В.Путин: Супер!Во-первых, оно с очень хорошими традициями, вы сами знаете, с 1939 года существует. Чего здесь только ни строили из авиационной техники – всё: и вертолеты, и самолеты. Значит, и компетенции хорошие, традиции замечательные.Но оно и развивается, оно современное, делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, – вы знаете это, – и у нас в стране, причем как на гражданке, так и для Министерства обороны. И линейка расширяется, что очень здорово. Новые материалы, новые усовершенствованные двигатели, новая авионика – просто прекрасноХорошая школа, предприятие отличное. Так что я вас с этим поздравляю – что вы работаете на таком предприятии. Конечно, это же флагман отечественного вертолетостроения, поэтому здорово! Поздравляю!Реплика: Спасибо!М.Шатов: Владимир Владимирович, можно задать вопрос?В.Путин: Пожалуйста.М.Шатов: Здравствуйте! Меня зовут Максим Шатов, я инженер-конструктор. Вопрос, который я хочу задать, наверное, волнует каждого сейчас, потому что ситуация, которая происходит в мире, не может не волновать каждого человека.В.Путин: Да.М.Шатов: Мы уверены, что все решения, которые были приняты в столице, взвешены и просчитаны. Поэтому скажите нам, как мы, простые граждане, работники авиационного завода, можем помочь победить нашей стране и принести мир в каждый дом?В.Путин: Вы знаете, для того, чтобы попробовать ответить на Ваш вопрос, мне придется все-таки начать с причин того, что происходит. Я постараюсь здесь особенно не вдаваться в историю, но все-таки без этого не получится полноценного ответа.Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – и до сих пор оно еще имеет место – оно было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне, прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом. Распределили между собой зоны своего влияния, надо прямо сказать, особенно друг к другу не лезли. Конечно, проблем хватало, вплоть до Карибского кризиса, и тем не менее сосуществовали.После того, как Советский Союз развалился, вот эта система двуполярного мира тоже начала трещать, правильно? И откровенно говоря, для людей моего поколения – а здесь такие тоже присутствуют или чуть, может быть, помоложе – нам казалось, и мне тоже казалось, что, да, Советский Союз развалился, жалко – не жалко, но, тем не менее, основы для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром исчезли, идеологических основ для противостояния нет. Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно.Оказалось, что это не так.Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, «партнеров» оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом.И тут же – вы это всё хорошо знаете – началось давление, для того чтобы раскачать саму Россию. «Пятую колонну» начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это же всё мы проходили. Теракты внутри страны – это же всё на наших глазах было. По периметру начали работать активно.И особая роль, конечно, здесь уделялась Украине. Почему? Потому что исторически так сложилось – сейчас не буду вдаваться в детали, почему так сложилось, но еще с XIX века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны: сначала Польша, потом Австро-Венгрия и так далее, в преддверии Первой мировой войны просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить.