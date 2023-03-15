Общество 15.03.2023 в 01:38

В Улан-Удэ из центра города могут вывести СИЗО

Минюст РФ предложил создать в Чите и Улан-Удэ объединенные учреждения ФСИН вместо старых
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ из центра города могут вывести СИЗО
Минюст России предлагает создать возле Читы и Улан-Удэ два учреждения ФСИН, включающих следственный изолятор и места лишения свободы, освободив города от старых СИЗО, сообщает ТАСС.

Этот проект озвучил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на совещании о реализации программ развития дальневосточных городов, которое провел президент РФ Владимир Путин.

На вопрос президента о том, возможно вывести здания СИЗО из центров городов, Чуйченко заявил, что «это не просто возможно, а это необходимо, потому что действительно эти объекты находятся в очень ветхом состоянии, они сегодня портят городскую среду».

Глава Минюста предложил создать возле Читы и Улан-Удэ учреждения объединенного типа. «Это не просто перевод следственных изоляторов, но и перевод также учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), исполняющих наказания в виде лишения свободы. Для Улан-Удэ это помимо следственного изолятора еще четыре места лишения свободы, а для Читы - это следственный изолятор и пять мест лишения свободы», - сказал Чуйченко.

«Мы предлагаем и там, и там создать учреждения объединенного типа общим лимитом по 3 тысячи мест», - сказал министр. По его словам, участки для строительства новых объединенных учреждений подобраны - они будут в удобной локации как для правоохранительных органов, так и для граждан. «Здесь проблем никаких не вижу. И мы готовы начать в ближайшем будущем проектирование», - добавил министр, пояснив, что при поддержке этого решения они будут включены в разрабатываемую генеральную схему размещения учреждений УИС.
На замечание президента о том, что «надо посчитать, сколько все это будет стоить», глава Минюста признал, что это «недешевая история».

«Например, мы сейчас проектируем учреждение объединенного типа (в Калужской области - прим. ТАСС) с таким же лимитом - 1 000 мест в следственном изоляторе и 2 000 мест для учреждений, связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы. У нас там получается [стоимость в] 13 млрд [рублей]. Но здесь добавляется сейсмика и плюс коэффициенты инфляции - поскольку срок окончания строительства, по нашим прикидкам, - 2027 год, поэтому в проект заложена сумма 20 млрд рублей на каждое учреждение», - сообщил министр.

Тем не менее, по его словам, строительство объединенных учреждений «имеет экономическую эффективность, потому что сократятся расходы на содержание одного осужденного и одного человека, который находится в следственном изоляторе». «По Калуге мы просчитывали - с учетом того, что экономия (на содержание одного человека в учреждении нового типа - прим. ТАСС) составит 25-30%, срок окупаемости - где-то 10 лет», - сказал Чуйченко, добавив, что это просчитывали два инвестиционных банка.

Фото: «Номер один»
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