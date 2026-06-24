На «Лексусе» воровал покрышки

В Братске 41-летний неоднократно судимый местный житель был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу автомобильных дисков и шин. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Иркутской области.

Он признан виновным в 11 эпизодах кражи, совершенных в период с июля по октябрь 2025 года. Подсудимый, используя проход в бетонном ограждении, беспрепятственно выносил комплекты шин и дисков с территории коммерческой фирмы, специализирующейся на торговле автозапчастями, расположенной в жилом районе Падун.

Похищенное имущество он перевозил на своем автомобиле «Лексус RX330». Всего мужчина похитил 69 комплектов шин и 5 комплектов дисков, причинив компании ущерб на сумму, превышающую 1 миллион рублей. В ходе расследования, которым занималась полиция, обвиняемый полностью признал свою вину.

Помимо лишения свободы, в доход государства конфискован автомобиль «Лексус RX330» стоимостью более 1 миллиона рублей. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, обязав осужденного возместить ущерб в размере свыше 1 миллиона рублей.