В Бурятии учредили новую медаль

Правительство Бурятии учредило медаль Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана». Постановление об этом было подписано 22 июня.Как сказано в документе, медаль «Алтаргана» учреждается для поощрения лиц, внесших значительный вклад в организацию и проведение одноименного фестиваля, а также поощрения участников мероприятий, проводимых в его рамках. Ею будут награждать граждан России и иностранцев, проявивших себя в одном или нескольких направлениях фестиваля. А именно:- Сохранение и развитие бурятской культуры и искусства;- Популяризация народных традиций и обычаев бурятского народа;- Научные исследования и разработки, конференции в области культуры, традиционных видов хозяйствования;- Сохранение и развитие бурятского языка и образования;- Поддержка и развитие традиционных видов хозяйствования;- Укрепление мира и дружественных отношений между народами;- Сохранение и развитие национальных видов спорта;- Освещение событий фестиваля в средствах массовой информации и социальных сетях.Отмечается, что медаль «Алтаргана» не является государственной наградой Республики Бурятия. Поэтому награжденные должны будут носить ее на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград. Заведовать присвоением медали будут два министерства: министерство культуры и министерство спорта РБ.Что касается самой медали, то ее будут изготавливать из латуни. Она будет иметь форму круга диаметром 37 мм и толщиной 4 мм.В верхней части на лицевой стороне медали будет изображен логотип фестиваля. В центральной части - выпуклая надпись в одну строку заглавными буквами: «АЛТАРГАНА». В нижней части - рельефное изображение степи с юртой и домашним скотом.В центре оборотной стороны медали по старомонгольски будет написано «алтаргана». А по всей окружности изображен национальный орнамент.При помощи ушка и кольца медаль будет соединятся с пятиугольной колодкой, покрытой эмалью. Цветные полосы на ней будут расположены симметрично: синий, белый и желтый. В центре колодки - изображение флага Бурятии. Номеров медали иметь не будут.Как подчеркивается в документе, финансирование на выпуск медалей будет происходить за счет средств, заложенных в бюджете на проведение фестиваля.