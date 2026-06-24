Общество 24.06.2026 в 10:57

В Бурятии учредили новую медаль

Ею будут награждать за вклад в организацию и проведение «Алтарганы»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии учредили новую медаль
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Правительство Бурятии учредило медаль Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана». Постановление об этом было подписано 22 июня.

Как сказано в документе, медаль «Алтаргана» учреждается для поощрения лиц, внесших значительный вклад в организацию и проведение одноименного фестиваля, а также поощрения участников мероприятий, проводимых в его рамках. Ею будут награждать граждан России и иностранцев, проявивших себя в одном или нескольких направлениях фестиваля. А именно:

- Сохранение и развитие бурятской культуры и искусства;

- Популяризация народных традиций и обычаев бурятского народа;

- Научные исследования и разработки, конференции в области культуры, традиционных видов хозяйствования;

- Сохранение и развитие бурятского языка и образования;

- Поддержка и развитие традиционных видов хозяйствования;

- Укрепление мира и дружественных отношений между народами;

- Сохранение и развитие национальных видов спорта;

- Освещение событий фестиваля в средствах массовой информации и социальных сетях.

Отмечается, что медаль «Алтаргана» не является государственной наградой Республики Бурятия. Поэтому награжденные должны будут носить ее на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград. Заведовать присвоением медали будут два министерства: министерство культуры и министерство спорта РБ.

Что касается самой медали, то ее будут изготавливать из латуни. Она будет иметь форму круга диаметром 37 мм и толщиной 4 мм.

В верхней части на лицевой стороне медали будет изображен логотип фестиваля. В центральной части - выпуклая надпись в одну строку заглавными буквами: «АЛТАРГАНА». В нижней части - рельефное изображение степи с юртой и домашним скотом.

В центре оборотной стороны медали по старомонгольски будет написано «алтаргана». А по всей окружности изображен национальный орнамент.

При помощи ушка и кольца медаль будет соединятся с пятиугольной колодкой, покрытой эмалью. Цветные полосы на ней будут расположены симметрично: синий, белый и желтый. В центре колодки - изображение флага Бурятии. Номеров медали иметь не будут.

Как подчеркивается в документе, финансирование на выпуск медалей будет происходить за счет средств, заложенных в бюджете на проведение фестиваля.
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