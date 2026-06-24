В Улан-Удэ прикрыли два подпольных казино

Подпольный игорный бизнес в Улан-Удэ накануне попал под прицел местной полиции. В Советском районе столицы прикрыли сразу два казино.

Одно из них развернули в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева. Нелегальное игорное заведение функционировало с ограниченным доступом для посетителей. Полицейские изъяли 20 единиц игрового оборудования и деньги. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все причастные к этому лица.

- Также завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее не судимого местного жителя, обвиняемого в организации незаконного игорного бизнеса. В начале 2026 года он организовал незаконный игорный бизнес в административном здании на ул. Дорожная, оборудовав помещение под зал игровых автоматов. Там стояло 13 мониторов, 12 системных блоков, игровые автоматы и камеры видеонаблюдения.

Фото: МВД РБ