В Бурятии с бизнесвумен взыскали 230 тысяч рублей за экологические нарушения

В Бурятии индивидуальный предприниматель поплатилась за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов.

Несмотря на решение суда в пользу ресурсоснабжающей организации, бизнесвумен не погасила долг в установленный срок.

«В рамках принудительного взыскания судебный пристав наложила арест на один из четырех автомобилей должницы – внедорожник Haval H9. Кроме того, были арестованы ее банковские счета», - рассказали в УФССП по Бурятии.

Всего судебные приставы взыскали с нарушительницы более 230 тысяч рублей.