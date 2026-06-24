Общество 24.06.2026 в 11:58
В Бурятии с бизнесвумен взыскали 230 тысяч рублей за экологические нарушения
Перед этим приставы арестовали ее внедорожник
Текст: Карина Перова
В Бурятии индивидуальный предприниматель поплатилась за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов.
Несмотря на решение суда в пользу ресурсоснабжающей организации, бизнесвумен не погасила долг в установленный срок.
«В рамках принудительного взыскания судебный пристав наложила арест на один из четырех автомобилей должницы – внедорожник Haval H9. Кроме того, были арестованы ее банковские счета», - рассказали в УФССП по Бурятии.
Всего судебные приставы взыскали с нарушительницы более 230 тысяч рублей.