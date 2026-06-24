Спорт 24.06.2026 в 12:11
Уроженец Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
Михаил Асташов продолжает покорять спортивные вершины
Текст: Карина Перова
Уроженец Бурятии, двукратный чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио Михаил Асташов продолжает покорять спортивные вершины.
Недавно в Тюмени завершился чемпионат России по паратриатлону. Михаилу удалось завоевать первое место.
«Мне вновь удалось подняться на высшую ступень пьедестала, чему я очень рад. Значит, несмотря на долгий перерыв, мышцы все помнят, и удалось показать достойное время. Всем спасибо, кто меня поддерживал, а таких было очень много», - написал спортсмен на своей личной странице.
Паратриатлон – это комбинированный вид спорта, включающий плавание, велосипедную гонку и бег.