Уроженец Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону

Уроженец Бурятии, двукратный чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио Михаил Асташов продолжает покорять спортивные вершины.

Недавно в Тюмени завершился чемпионат России по паратриатлону. Михаилу удалось завоевать первое место.

«Мне вновь удалось подняться на высшую ступень пьедестала, чему я очень рад. Значит, несмотря на долгий перерыв, мышцы все помнят, и удалось показать достойное время. Всем спасибо, кто меня поддерживал, а таких было очень много», - написал спортсмен на своей личной странице.

Паратриатлон – это комбинированный вид спорта, включающий плавание, велосипедную гонку и бег.