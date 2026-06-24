Спорт 24.06.2026 в 12:11

Уроженец Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону

Михаил Асташов продолжает покорять спортивные вершины
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Текст: Карина Перова
Уроженец Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
Фото: личная страница Михаила Асташова

Уроженец Бурятии, двукратный чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио Михаил Асташов продолжает покорять спортивные вершины.

Недавно в Тюмени завершился чемпионат России по паратриатлону. Михаилу удалось завоевать первое место.

«Мне вновь удалось подняться на высшую ступень пьедестала, чему я очень рад. Значит, несмотря на долгий перерыв, мышцы все помнят, и удалось показать достойное время. Всем спасибо, кто меня поддерживал, а таких было очень много», - написал спортсмен на своей личной странице.

Паратриатлон – это комбинированный вид спорта, включающий плавание, велосипедную гонку и бег.

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паратриатлон Михаил Асташов

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