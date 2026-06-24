Из пансионата в Улан-Удэ пропала женщина

В Улан-Удэ пропала Новосёлова (Зайкова, Кулакова)Татьяна Викторовна. 54-летняя женщина ушла из пансионата 23 июня и пропала.

Всю ночь ее искала полиция, родные, добровольцы и поиски еще продолжаются. Потерявшаяся может быть дезориентирована, ей требуется помощь. Нужна помощь добровольцев, - отмечают в региональном отряде «ЛизаАлерт».

Пропавшая женщина ростом 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в синий халат в цветочек, голубые носки и тапочки.

Горожан просят внимательно посмотреть по сторонам, возможно, именно вы поможете Татьяне Викторовне вернуться домой. Каждый отклик может оказать неоценимую помощь в её возвращении домой.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Фото: ЛизаАлерт