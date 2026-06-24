Общество 24.06.2026 в 11:35

В 2027 году на благоустройство территорий в Бурятии направят свыше 200 млн рублей

На эти средства обновят 51 общественное пространство
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Текст: Карина Перова
В 2027 году на благоустройство территорий в Бурятии направят свыше 200 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Бурятии в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят 51 общественное пространство. Территории преобразят в 2027 году – на эти цели направят более 200 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в онлайн-голосовании по выбору общественных и дворовых пространств участвовало свыше 128 тысяч человек. На выбор были представлены 69 общественных территорий и 32 дизайн-проекта.

Так, в Улан-Удэ лидером голосования стал сквер «Юных талантов» на улице Бабушкина, набравший более 20 тысяч голосов. В следующем году здесь планируют создать современные зоны отдыха, установить детские игровые площадки и качели.

Активно голосовали и жители Северобайкальска, Баунтовского, Окинского, Заиграевского, Тункинского и Прибайкальского районов. Для обновления они выбрали парки, памятники, мемориалы Победы и другие значимые объекты.

«Большую роль в проведении голосования сыграли волонтеры. В этом году по всей республике работали 1700 добровольцев. Именно они рассказывали жителям о тех или иных проектах, участвующих в голосовании, и помогали голосовать на сайте», - сказал министр строительства и модернизации ЖКК Тимур Цыренжапов.

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