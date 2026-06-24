Общество 24.06.2026 в 11:16

К выращиванию голубых елей в Улан-Удэ подключат малышей из детсада

Накануне лесники им подарили семена карликовых елочек
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Текст: Елена Кокорина
К выращиванию голубых елей в Улан-Удэ подключат малышей из детсада

Территорию детского сада «Тополёк» в Улан-Удэ скоро украсят молодые ёлочки, которые детсадовцы вырастят своими руками. Лесники Кабанского района передали малышам семена голубой ели, и теперь они смогут наблюдать путь превращения крошечного семечка в полноценное дерево.

Для посадки выбран особый сорт – ель колючая «Неон». Это карликовое дерево ценится своим кремово-белым и серебристо-голубым оттенком, что делает его особенно красивым.

В течение года малыши будут проращивать семена, ухаживать за подрастающими саженцами, а уже следующей весной подросший молодняк будет готов к высадке на постоянное место.

По словам главного лесничего Бабушкинского лесничества Дмитрия Багулова, детям надо показать, как важно бережно относиться к природе.

- Ребята увидят процесс от семечка до дерева, смогут ухаживать за елью. И мы обязательно поможем в посадке маленьких елей, когда они подрастут», — отметил специалист.

Фото: Номер один

 

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