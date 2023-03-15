Общество 15.03.2023 в 01:52
«Газпром» даст газ в Забайкалье и Бурятию к 2029-2030 годам
Если инвестиционное решение по «Силе Сибири – 2» будет принято в 2023 году
Текст: Номер один
Газификация Забайкалья и Бурятии может быть проведена к 2029-2030 гг., если окончательное инвестиционное решение по проекту «Сила Сибири – 2» будет принято в 2023 году. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
«Что касается сроков, в проекте протокола по итогам совещания нам дано поручение до 1 января 2032 года. Имея опыт работы по «Силе Сибири», можно сказать, что этот срок может быть, конечно же, приближен. Потому что реализация такого масштабного проекта, магистрального газопровода непосредственно с отводом на Улан-Удэ и Читу, Владимир Владимирович, это срок, в который можно уложиться в 5,5 лет. Соответственно, как только принимается окончательное инвестиционное решение (окончательное инвестиционное решение принимается в момент подписания контракта), начинается отсчет времени. Соответственно, если такое окончательное инвестиционное решение будет принято в 2023 году, то можно сказать, что это будет не 2032 год, а 2029-2030», - сказал он.
Максимальные объемы потребления газа этими двумя регионами могут составить 3,5 млрд кубометров, отметил Миллер.
Фото: kremlin.ru
«Что касается сроков, в проекте протокола по итогам совещания нам дано поручение до 1 января 2032 года. Имея опыт работы по «Силе Сибири», можно сказать, что этот срок может быть, конечно же, приближен. Потому что реализация такого масштабного проекта, магистрального газопровода непосредственно с отводом на Улан-Удэ и Читу, Владимир Владимирович, это срок, в который можно уложиться в 5,5 лет. Соответственно, как только принимается окончательное инвестиционное решение (окончательное инвестиционное решение принимается в момент подписания контракта), начинается отсчет времени. Соответственно, если такое окончательное инвестиционное решение будет принято в 2023 году, то можно сказать, что это будет не 2032 год, а 2029-2030», - сказал он.
Максимальные объемы потребления газа этими двумя регионами могут составить 3,5 млрд кубометров, отметил Миллер.
Фото: kremlin.ru
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