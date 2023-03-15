В Бурятии оказывают помощь жене мобилизованного с новорожденным ребенком

В адрес Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Тункинского района с просьбой оказать ей помощь. Женщина пояснила, что ее мужа мобилизовали осенью 2022, а их семья проживает в неблагоустроенном деревянном доме с печным отоплением и водоснабжением во дворе.В семье двое детей, один из которых новорожденный. При рождении второго ребенка женщине провели операцию, при этом она вынуждена была самостоятельно управляться с большим хозяйством, включающим 11 коров. Несмотря на помощь брата супруга, проживающего в том же селе, женщина в одиночку не справлялась с ворохом упавших на нее проблем. Так, в связи с мобилизацией супруга семья не успела заготовить достаточное количество корма для коров.«По данному обращению Юлией Жамбаловой направлено письмо в Минсоцзащиты Бурятии. Благодаря этому указанная семья принята на социальный патронат, в рамках которого специалисты отдела соцзащиты населения совместно с главой поселения помогают по хозяйству (расколка дров, подвоз воды и т.д.). Также при посещении семьи специалисты дополнительно проверили назначенные семье социальных выплат и подробно рассказали супруге мобилизованного о возможности подать заявление на ежегодное получение материальной помощи. Также ей предложена социальная помощь на основании социального контракта, которая может быть использована в том числе на проведение ремонта печи, электропроводки дома», - отчитались о проделанной по обращению работе в аппарате уполномоченного.Кроме того, Юлия Жамбалова направила письмо главе Тункинского района с просьбой оказать содействие в обеспечении семьи сеном для коров.Фото: pixabay.com