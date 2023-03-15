Общество 15.03.2023 в 12:51

В Улан-Удэ с начала года отловили более 1600 бездомных собак

Более 80% из них – хозяйские, находящиеся на самовыгуле, или брошенные
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с начала года отловили более 1600 бездомных собак
С начала года в столице Бурятии отловили более 1600 бездомных собак, сообщает Комитет городского хозяйства. При этом наблюдается тревожная тенденция.

– Сейчас наблюдается тенденция – большинство собак с ошейниками. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних питомцев: не выпускать их на самовыгул, регистрировать, вакцинировать и т.д. Прежде чем завести себе четвероногого друга, необходимо все взвесить и ответить на вопрос: «Смогу ли я правильно содержать это животное?». Надо уяснить, какую ответственность берет на себя человек, чтобы потом не создавать проблем другим людям, – сообщил зампред Комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

В столице Бурятии в каждом районе работает одна подрядная организация по отлову животных, в них действует от двух до четырех бригад.

Фото: «Номер один»
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