Общество 15.03.2023 в 15:10

Глава Бурятии познакомился с условиями содержания в СИЗО

Также Алексею Цыденову показали женскую колонию и образцы продукции зэков
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии познакомился с условиями содержания в СИЗО
Большая делегация чиновников, в которую вошли глава Бурятия Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, первый зампред правительства Всеволод Мухин и другие, посетила женскую исправительную колонию №7 и СИЗО №1.


«В сопровождении начальника регионального пенитенциарного ведомства Сергея Кудряцева и его заместителей Алексей Цыденов совершил обход территорий учреждений, где ознакомился с расположенными на них объектами. В колонии №7 гостям продемонстрировали производственные мощности исправительного учреждения и образцы продукции, выпускаемой в учреждениях уголовно-исполнительной системы Бурятии. А в следственном изоляторе руководство региона ознакомили с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых», - рассказали в УФСИН России по Бурятии.


Фото: УФСИН России по Бурятии
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