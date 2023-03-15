Глава Бурятии познакомился с условиями содержания в СИЗО

Большая делегация чиновников, в которую вошли глава Бурятия Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, первый зампред правительства Всеволод Мухин и другие, посетила женскую исправительную колонию №7 и СИЗО №1.





«В сопровождении начальника регионального пенитенциарного ведомства Сергея Кудряцева и его заместителей Алексей Цыденов совершил обход территорий учреждений, где ознакомился с расположенными на них объектами. В колонии №7 гостям продемонстрировали производственные мощности исправительного учреждения и образцы продукции, выпускаемой в учреждениях уголовно-исполнительной системы Бурятии. А в следственном изоляторе руководство региона ознакомили с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых», - рассказали в УФСИН России по Бурятии.







Фото: УФСИН России по Бурятии