Общество 15.03.2023 в 15:53

В Улан-Удэ будут судить группу сбытчиков «скорости»

Четырем продавцам синтетических наркотиков грозит и пожизненное лишение свободы
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В Улан-Удэ будут судить группу сбытчиков «скорости»
В Улан-Удэ полицейскими расследовано уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, занимавшихся сбытом в синтетических наркотиков в значительном и крупном размерах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Установлена причастность фигурантов в возрасте от 26 до 35 лет к 16 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, уточнили в ней.

Злоумышленники – одна девушка и трое парней из Улан-Удэ и Иволгинского района – с октября 2021 по июнь 2022 года распространяли на территории столицы Бурятии наркотическое средство, известное как «скорость». Противоправную деятельность они начали вести после общения с незнакомцами, предлагавшими в соцсетях и мессенджерах возможность высокого заработка. «Работа», как выяснялось позднее, заключалась в получении бесконтактным способом и раскладке по тайникам мелкооптовых и розничных партий запрещенных веществ.

Фигуранты, не были знакомыми друг с другом, общаясь с «вербовщиками» и «кураторами» через аккаунты в мессенджерах, и оказались вовлечены в деятельность организованной группы в разные периоды времени. При этом взаимодействие между самими курьерами, осознававшими свои роли в преступной схеме, исключало личный контакт и, соответственно, возможность их раскрытия.

У злоумышленников, чьи противоправные действия были пресечены оперативниками управления наркоконтроля МВД Бурятии во взаимодействии с полицейским спецназом, изъято в общей массе более 87 граммов «синтетики» – как закладок с мест происшествий, подготовленных к распространению, так и уже реализованных наркопотребителям.

Отметим, двое участников ОПГ ранее привлекались к уголовной ответственности. Трудоустроен один из фигурантов.

Уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей) с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Два злоумышленника заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 228.1 УК РФ лишение свободы на срок до 20 лет. Между тем, сбыт наркотических средств в особо крупном размере может повлечь и пожизненное лишение свободы.



Фото: МВД по Бурятии
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