Трутнев: «Мы все вместе боремся за независимость нашей страны»

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов посетили сегодня волонтерский центр в Улан-Удэ. Представители общественного движения «Сила Добра_03» показали изготавливаемые для нужд военнослужащих изделия, рассказали о мерах поддержки, оказываемых органами власти волонтерским движениям, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Уверен в том, что каждый россиянин должен вносить свой вклад в защиту своей Родины. Нас так и воспитывали, так и должно быть. Поэтому эта работа сегодня делится на разные направления: кто-то защищает нашу Родину на передовой, кто-то производит вертолеты, танки, кто-то помогает пошить форму и обмундирование. Каждое из этих направлений важно, это миссия. Мы все вместе боремся за независимость нашей страны, никто в стороне у нас не остается», - подчеркнул Юрий Трутнев.Полпред президента поинтересовался какая помощь оказывается волонтерскому движению со стороны регионального правительства, отметив, что труд волонтёров, их вклад в успехи бойцов на СВО переоценить невозможно.«Мы шьем не просто так, что придумали, находимся на связи с нашими бойцами, со своими родными, которые ушли защищать Родину. И по их заказам изготавливаем все необходимое, сами доработали носилки, начали производить тактические пояса с добавлением овечьей шерсти, которую предоставляет Буддийская традиционная Сангха России. Наше правительство, минспорт выделили нам помещения для волонтерской деятельности, для размещения пошивочных цехов. В общем, объединились, помогаем нашим ребятам всем миром», - рассказала руководитель общественного движения «Сила Добра_03» Оюна Дымшеева.Глава Бурятии рассказал, что на конец 2022 года в республике насчитывалось более 30 пошивочных цехов. «Сейчас еще больше, только в этом одном цеху волонтеры изготовили и отправили нашим бойцам на фронт 8 тысяч маскировочных сеток, 5 тысяч тактических носилок», - подчеркнул Алексей Цыденов.Так, на базе республиканских колледжей при содействии правительства Бурятии открыты пошивочные цеха в Улан-Удэ, в Закаменском, Баргузинском, Джидинском, Иволгинском, Кижингинском, Северо-Байкальском районе. Представители движения ТОС на базе районных администраций также открыли пошивочные цеха и пункты сбора гуманитарной помощи. Волонтеры Бурятии выезжают на Донбасс для помощи населению в пунктах временного размещения, и в Крым, в места дислокации войсковых частей, расположенных на территории республики, для помощи военнослужащим. В городе Джанкой в Крыму работает палатка, в которой добровольцы ежедневно кормят военнослужащих буузами и домашней едой. Для работы в волонтёрских центрах на Донбассе направлено более 80 волонтеров из Бурятии.Также вице-премьер осмотрел здание, где будет располагаться центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Улан-Удэ. Напомним, пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи создаются в 12 регионах страны, в том числе в двух регионах Дальнего Востока – Бурятии и Хабаровском крае. Работа по их созданию ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Планируется, что центры начтут действовать с мая этого года.Фото: egov-buryatia.ru