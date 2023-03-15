Общество 15.03.2023 в 16:51

Верховный суд Бурятии отправил жестокого убийцу на 16 лет в колонию строгого режима

Мужчина признан виновным в покушении на убийство сожителя матери и в убийстве женщины-очевидца преступления
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Верховный суд Бурятии отправил жестокого убийцу на 16 лет в колонию строгого режима
Шестнадцать лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание определил в Бурятии суд 39-летнему сельчанину. Он  признан виновным в «покушении на убийство двух лиц» и «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с целью скрыть другое преступление».

Собранные следствием  доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что 23 сентября 2022 года вечером мужчина, находясь в одном из домов в селе Новоильинск, после ссоры с сожителем матери напал на него и нанес ножом удар в грудь, отчего потерпевший потерял сознание. Затем злоумышленник прошел в соседнюю комнату, где нанес ножом два удара в область грудной клетки пожилой больной женщине, которая временно проживала в указанном доме и оказалась очевидцем преступления.

После этого нападавший вышел на улицу и скрылся. В результате причиненных им повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а раненый сожитель матери, придя в себя, смог самостоятельно вызвать скорую медицинскую помощь, благодаря чему остался жив.  

Удовлетворены исковые требования потерпевшей о взыскании с осужденного более 1 млн рублей в счет компенсации морального и материального вреда, причиненного преступлением.  

Фото: buryatia.sledcom.ru
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