Верховный суд Бурятии отправил жестокого убийцу на 16 лет в колонию строгого режима

Шестнадцать лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание определил в Бурятии суд 39-летнему сельчанину. Он признан виновным в «покушении на убийство двух лиц» и «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с целью скрыть другое преступление».Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что 23 сентября 2022 года вечером мужчина, находясь в одном из домов в селе Новоильинск, после ссоры с сожителем матери напал на него и нанес ножом удар в грудь, отчего потерпевший потерял сознание. Затем злоумышленник прошел в соседнюю комнату, где нанес ножом два удара в область грудной клетки пожилой больной женщине, которая временно проживала в указанном доме и оказалась очевидцем преступления.После этого нападавший вышел на улицу и скрылся. В результате причиненных им повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а раненый сожитель матери, придя в себя, смог самостоятельно вызвать скорую медицинскую помощь, благодаря чему остался жив.Удовлетворены исковые требования потерпевшей о взыскании с осужденного более 1 млн рублей в счет компенсации морального и материального вреда, причиненного преступлением.Фото: buryatia.sledcom.ru