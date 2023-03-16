Общество 16.03.2023 в 06:00

В Бурятии бывшего дорожного магната продолжают обдирать как липку

Кредиторы отнимают у семьи Бато Очирова квартиры и машины
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии бывшего дорожного магната продолжают обдирать как липку
В судах продолжаются разборки, связанные с банкротством некогда весомого в Бурятии человека - Бато Очирова. Еще в середине «десятых» годов он был не только владельцем одной из крупнейших дорожно-строительных компаний «Икат-плюс», но и активно занимался политикой. Сегодня же кредиторы трясут его семью, отнимая квартиры и автомобили.

Долгое падение

Печальную историю Бато Очирова можно использовать в качестве примера того, как человек, имея власть и деньги, может в мгновение ока потерять и то, и другое.

До середины «десятых» годов политик (депутат Хурала) и бизнесмен (владелец дорожно-строительной компании «Икат-плюс») считался одним из тяжеловесов местных элит. Однако в какой-то момент компания перестала выигрывать крупные контракты на строительство дорог в республике. Ни протесты в УФАС, ни победы на мелких подрядах ситуацию не спасли.

В итоге в 2015 году началось банкротство «Икат-плюс». Сумма долга в 30 млн рублей (что для столь масштабного бизнеса мелочь) быстро выросла до 1 млрд рублей. И стало понятно, что компанию уже не спасти.

Но обычно крах подобных империй не столь ужасно отражается на их владельцах, успевших накопить кругленькие суммы на счетах и разнообразное имущество, включая недвижимость. В случае с Бато Очировым все было иначе.

В 2018 году экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев подал на банкротство лично Бато Очирова, задолжавшего ему 20 млн рублей. Несмотря на то, что бывший владелец «Икат-плюс» утверждал, что никаких миллионов у Айдаева не занимал, и вообще усомнился в том, что экс-мэр мог владеть такой суммой денег. Уже в январе 2019 года суд удовлетворил иск Айдаева, признав Бато Очирова банкротом и введя процедуру реструктуризации долгов.

Как только это случилось, на запах финансовой смерти слетелись и другие кредиторы. Среди них «Азиатско-Тихоокеанский банк», которому Очиров задолжал 63 млн рублей. Еще по 2 млн - Сбербанку и налоговой службе. Всего «набежало» 86 млн рублей.

Собрание кредиторов, в конце концов, приняло решение пустить имущество Бато Очирова с молотка. Но для начала надо было это имущество найти, что оказалось непросто.

Так, супруга экс-бизнесмена сменила отчество, из-за чего часть имущества не смогли сразу обнаружить. Однако хитрость не удалась.

Позже был целый ряд судебных процессов, касающихся имущества Бато Очирова. Последний пытался защитить от кредиторов свой дом в Максимихе, но опять же  неудачно. Позже финансовому управляющему Андрею Дмитриеву удалось оспорить сделку по элитной квартире семьи Очировых, которую они за «смешную» сумму продали преподавателю БГУ.

Каждая мелочь важна

Продолжаются поиски имущества и сегодня. Совсем недавно очередная судебная разборка закончилась не в пользу семьи Очировых. В суд обратился все тот же финансовый управляющий, действующий в интересах кредиторов.

Он вкратце поведал суду предысторию о том, как были оспорены сделки с имуществом,  переходившим из рук в руки между членами семьи Очирова. И рассказал еще одну.

Речь о продаже скромного автомобиля «Тойота Приус» 2011 года выпуска, цвет белый. За не менее скромные (на фоне остальных сделок) 800 тыс. рублей.

«Отчуждение… имущества в виде транспортного средства, на которое можно было обратить взыскание по требованию кредиторов, привело к возникновению убытков на стороне кредиторов», - пояснил суду свою позицию финансовый управляющий.

Эту сделку он оценил как попытку вывода активов и настаивал на том, чтобы взыскать с родственника Бато Очирова половину стоимости проданного авто – 400 тыс. рублей.

Родня банкротящегося экс-магната, конечно, пыталась сопротивляться, рассказывая в суде, что сделка проведена законно и на момент ее проведения ни о каких долгах речи еще не шло. Но суд был непреклонен: первая инстанция решила пойти навстречу кредиторам Бато Очирова и взыскать с его родни 400 тыс. рублей.

Ожидаемо вслед за этим решением последовала апелляционная жалоба. Впрочем, и Верховный суд, исследовав это дело, не встал на сторону родственников экс-бизнесмена.

В итоге семья Бато Очирова всухую проигрывает битву за имущество. Хотя, конечно, доподлинно мы не знаем, какую часть нажитого сумели обнаружить кредиторы и вытащить на свет. Ведь бизнесмены такого уровня бывают весьма изобретательны.

Фото: «Номер один»
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банкротство

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