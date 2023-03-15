С начала 2022 года в «Бурятэнерго» установлено 554 птицезащитных устройства

В рамках ремонтной программы до конца года специалисты компании «Россети Сибирь» установят на линиях электропередачи 11 544 специальных птицезащитных устройства, сообщили в пресс-службе компании.В 2023 году на защиту краснокнижных птиц от поражения электрическим током направлено 10,5 млн рубей. Для сравнения: в 2022 году на эти цели энергокомпания затратила 7,755 млн, а в 2021 - 9,75 млн рублей.Большая часть линий электропередачи (ЛЭП), обслуживаемых компанией «Россети Сибирь» (а общая их протяженность превышает 250 тыс километров) проходит по территории лесов и степей и является привлекательным посадочным местом для птиц. Опасность поражения электрическим током возникает при взлете пернатых, когда они задевают незащищенную часть голого провода или изолятор. Чтобы обезопасить их от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные устройства (ПЗУ) на ЛЭП – в основном по маршруту миграции перелетных птиц редких видов.Всего на территории присутствия компании «Россети Сибирь» с начала 2022 года установлено 14 057 устройств: в филиале «Алтайэнерго» – 180 штук, в «Бурятэнерго» – 554, в «Красноярскэнерго» – 2500, в «Кузбассэнерго-РЭС» – 207, в «Омскэнерго» – 1 607, в «Хакасэнерго» – 4277, в «Читаэнерго» – 4732.Оснащение воздушных линий ПЗУ традиционно проходит в районах с наибольшим ареалом обитания краснокнижных видов птиц: беркута, кречета, могильника, степного орла, степной пустельги, сокола балобана и самой быстрой птицы в мире – сокола сапсана.Возможно, уже в следующем году география оснащения антиприсадочными конструкциями линий электропередачи охватит уже совсем другие регионы Сибири и Дальнего Востока: пути миграции птиц меняются. Пока же текущий ареал – это преимущественно Алтайский край, Забайкалье, Хакасия, Омская область и Красноярский край.Согласно экологической и технической политике компании, реконструкция воздушных линий электропередачи и строительство новых проводится с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), что также предотвращает гибель птиц. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев на ЛЭП.Планомерное повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов останется важным направлением деятельности «Россети Сибирь» в ближайшие годы.Фото: «Россети Сибирь»