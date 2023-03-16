Общество 16.03.2023 в 10:18
В Улан-Удэ началось проектирование новой инфекционной больницы
Строительство объекта разделено на две очереди
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ выбрана организация, которая разработает проект первого этапа строительства новой инфекционной больницы. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, задача подрядчика - спроектировать здание до конца этого года.
Строительство новой инфекционной больницы разделено на две очереди. Первая будет включать в себя корпус на 150 коек (основное здание), лаборатории, административные и вспомогательные помещения.
Новую инфекционную больницу в Улан-Удэ построят на месте нынешнего здания на улице Пирогова, 9а. Сначала планируется возвести первый корпус на 150 мест, в том числе детских. Затем будет снесено старое здание, и на его месте построят второй корпус ещё на 100 мест. Оба корпуса будут соединены между собой тёплым переходом.
Здание, в котором сейчас располагается инфекционная больница, было построено в 40-х годах прошлого века. Возможностей создания комфортных условий для лечения пациентов в существующей больнице уже нет, здание выработало свой потенциал.
Напомним, в конце декабря 2021 года на пресс-конференции президента России журналистка из Бурятии попросила Владимира Путина выделить деньги на строительство новой «инфекционки».
- Я вам обещаю: обязательно посмотрю, что можно сделать, для того чтобы вопрос решить. Я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать, - сказал в ответ глава государства.
О своем обещании президент не забыл. Уже в январе 2022 года он поручил разработать предложения по выделению денег на подготовку проектно-сметной документации по строительству новой больницы.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Строительство новой инфекционной больницы разделено на две очереди. Первая будет включать в себя корпус на 150 коек (основное здание), лаборатории, административные и вспомогательные помещения.
Новую инфекционную больницу в Улан-Удэ построят на месте нынешнего здания на улице Пирогова, 9а. Сначала планируется возвести первый корпус на 150 мест, в том числе детских. Затем будет снесено старое здание, и на его месте построят второй корпус ещё на 100 мест. Оба корпуса будут соединены между собой тёплым переходом.
Здание, в котором сейчас располагается инфекционная больница, было построено в 40-х годах прошлого века. Возможностей создания комфортных условий для лечения пациентов в существующей больнице уже нет, здание выработало свой потенциал.
Напомним, в конце декабря 2021 года на пресс-конференции президента России журналистка из Бурятии попросила Владимира Путина выделить деньги на строительство новой «инфекционки».
- Я вам обещаю: обязательно посмотрю, что можно сделать, для того чтобы вопрос решить. Я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать, - сказал в ответ глава государства.
О своем обещании президент не забыл. Уже в январе 2022 года он поручил разработать предложения по выделению денег на подготовку проектно-сметной документации по строительству новой больницы.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии