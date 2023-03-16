Жителям центральной России предлагают добывать сырье в Бурятии

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала рынок труда в сфере «Добыча сырья» и выяснила, как изменился спрос на таких специалистов в разных регионах страны.В целом по России спрос на специалистов сферы «Добыча сырья» растет – количество вакансий год к году увеличилось на 14%. Среди регионов ДФО рост числа вакансий год к году больше всего был заметен в Бурятии (+19%).«Сегодня мы наблюдаем довольно интересный тренд: работодатели из тех регионов, где сфера добычи сырья является ключевой, начинают расширять географию подбора персонала. Если раньше такие компании максимально активно привлекали людей внутри региона и из соседних субъектов, то сейчас этих ресурсов уже явно недостаточно. Сказывается глубокий дефицит квалифицированных специалистов: например, в Забайкальском крае на одну вакансию в сфере «Добычи сырья» приходится всего 0,5 резюме при норме в 5-6, а в Бурятии – 0,4 резюме. Грубо говоря, всех, кого можно было нанять «дома», местные компании уже наняли, но это не закрыло потребность в персонале. В целом по стране предложения для специалистов по добыче сырья все чаще стали появляться в нетипичных для этого регионах. Например, в Тверской области количество таких вакансий выросло сразу на 144%, в Костромской – на 135%», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.Средние предлагаемые зарплаты в сфере «Добыча сырья» за год по России выросли на 12,8 тыс. руб. (до 95 тыс. руб). В Забайкальском крае и Бурятии рост еще более существенный. Так, в Забайкалье предлагаемые в сфере добычи зарплаты увеличились на 29 тыс. руб. (до 130,6 тыс. руб.), в Бурятии – на 16,3 тыс. руб. (до 122,8 тыс. руб.).Фото: «Номер один»