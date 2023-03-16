Общество 16.03.2023 в 11:12

Районы Бурятии получат почти миллиард рублей на модернизацию ЖКХ

На эти средства заменят 88 км тепловых и водопроводных сетей
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Текст: Константин Воронов
Районы Бурятии получат почти миллиард рублей на модернизацию ЖКХ
Правительство России утвердило 17 региональных программ, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годах. В число одобренных программ вошел и проект Бурятии, предусматривающий капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 6 районах республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, за счет средств Фонда развития территорий на условиях софинансирования с республиканским и муниципальными бюджетами отремонтируют сети в нескольких населенных пунктах Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Муйского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов. Общий объем финансирования программы составит 854 миллиона рублей. На эти средства в районах заменят 88 км инженерных сетей, которые обеспечивают теплом и водой 32 тысячи жителей Бурятии.

Целью федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению страны.

«Сегодня мы одобрили ещё 17 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Их общая стоимость составляет 34,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 18,8 млрд рублей. Данными проектами предусмотрено строительство и модернизация 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Благодаря этому качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится для 565 тысячи человек», - отметил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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