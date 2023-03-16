Общество 16.03.2023 в 11:43

12 предприятий ОПК Бурятии смогут обучать сотрудников за госсчет

Это поможет предприятиям восполнить потребности в специалистах
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Текст: Константин Воронов
12 предприятий ОПК Бурятии смогут обучать сотрудников за госсчет
Минпромторг России определил список из 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса Бурятии, которые могут обучать своих потенциальных сотрудников необходимым профессиям за государственный счет.

Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам – быстрее найти работу.

«Минпромторгом России для участия в этой программе определены 12 предприятий республики, в основном они сосредоточены в Улан-Удэ. На проводимых на предприятиях совещаниях будет определяться потребность в обучении», - отметили в Республиканском агентстве занятости.

Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Затраты предприятий на обучение правительство возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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