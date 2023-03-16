Общество 16.03.2023 в 12:59

Прокуратура Бурятии проверит сельскую школу, где протекла крыша после ремонта за 15 млн рублей

Напомним, там учителя вынуждены расставлять ведра под «капающий» потолок
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Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Бурятии проверит сельскую школу, где протекла крыша после ремонта за 15 млн рублей

В локальной группе «Джида-инфо 24/7» сообщили, что районная прокуратура проверит капитальный ремонт в Желтуринской общеобразовательной школе. Эксперты оценят объем и качество выполненных работ, а также их соответствие условиям заключенного контракта.

В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
01.03.2023 в 11:42
Ранее на ситуацию обратили внимание активисты Общероссийского Народного фронта в Бурятии. Они опубликовали в своих соцсетях видео из школы в селе Желтура. Выяснилось, что уже третий год учителя вынуждены расставлять ведра по коридорам под протекающий потолок. При этом, ситуация возникла после проведенного капитального ремонта за 15 миллионов рублей.


«Самое главное. На ремонт школы выделили 15,3 млн рублей. Итог - протекающая кровля, плесень на стенах, двери, полы и проемы искривились, на стенах появились трещины, окна промерзают. Смета предусматривала замену стропил, системы отопления и полов, но подрядчик эти работы так и не сделал, хотя получил за их выполнение деньги. Мы потребовали от властей исправить недочеты, но вместо этого их замаскировали», 

 - сообщали в ОНФ.
Фото: скриншот из видео

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