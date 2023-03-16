Прокуратура Бурятии проверит сельскую школу, где протекла крыша после ремонта за 15 млн рублей

В локальной группе «Джида-инфо 24/7» сообщили, что районная прокуратура проверит капитальный ремонт в Желтуринской общеобразовательной школе. Эксперты оценят объем и качество выполненных работ, а также их соответствие условиям заключенного контракта.

«Самое главное. На ремонт школы выделили 15,3 млн рублей. Итог - протекающая кровля, плесень на стенах, двери, полы и проемы искривились, на стенах появились трещины, окна промерзают. Смета предусматривала замену стропил, системы отопления и полов, но подрядчик эти работы так и не сделал, хотя получил за их выполнение деньги. Мы потребовали от властей исправить недочеты, но вместо этого их замаскировали»,

- сообщали в ОНФ.



Ранее на ситуацию обратили внимание активисты Общероссийского Народного фронта в Бурятии. Они опубликовали в своих соцсетях видео из школы в селе Желтура. Выяснилось, что уже третий год учителя вынуждены расставлять ведра по коридорам под протекающий потолок. При этом, ситуация возникла после проведенного капитального ремонта за 15 миллионов рублей.