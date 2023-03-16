Общество 16.03.2023 в 13:03

Жители Бурятии жалуются на низкое напряжение

Несмотря на некачественную услугу, счета людям приходится оплачивать полностью
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Текст: Лариса Ситник
Жители Бурятии жалуются на низкое напряжение
«Читаэнергосбыт» продолжает поставлять потребителям электроэнергию ненадлежащего качества. На этот раз с жалобой на компанию обратились жители Иволгинского и Заиграевского районов. Люди пожаловались на низкое напряжение в сети, не позволяющее им нормально пользоваться электроприборами.

Один из недовольных поставляемой электроэнергией - житель поселка Онохой. С 31 января мужчина получает электроэнергию с напряжением меньше нормативного. В похожей ситуации оказалась и жительница Иволгинского района – у нее напряжение ниже нормативного с ноября прошлого года.

Низкое напряжение в электросетях не позволяет людям свободно пользоваться бытовыми приборами, поскольку не хватает напряжения. Когда в сети меньше 220 вольт, закипания чайника вместо пяти минут придется ждать 40. Кроме того, понижение напряжения вредит бытовым приборам – ухудшаются пусковые характеристики двигателей, а в работе сложной электронной техники происходят сбои.

Несмотря на низкое напряжение, счета людям приходится оплачивать полностью, скидок за некачественную услугу им никто не делал.

Решить проблему низкого напряжения в сети люди решили обратившись за помощью в надзирающий орган власти – Госстройжилнадзор.

«Предоставляя услугу ненадлежащего качества, АО «Читаэнергосбыт» производило начисление платы в полном объеме», - сообщают в Госстройжилнадзоре.

Между тем Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что напряжение электрического тока должно всегда соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Отклонение напряжения электрического тока от требований законодательства не допускается.

Ведомство провело две проверки качества предоставления электроэнергии. За выявленные нарушения ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности.

Госстройжилнадзор составил протоколы об административных правонарушениях. «Читаэнергосбыт» оплатит штрафы по 5 тыс. рублей за каждое нарушение.

Кроме того, ресурсоснабжающую организацию обязали обеспечить предоставление коммунальной услуги надлежащего качества и произвести перерасчет платы за электроэнергию.

- Для проведения перерасчетов и устранения причин низкого напряжения по двум адресам в Заиграевском и Иволгинском районах Госстройжилнадзор выдал предостережение в адрес АО «Читаэнергосбыт» со сроком 30 дней, - сообщили «Номер один» в пресс-службе ведомства.

Следует отметить, что необходимость производства работ по ремонту электрических сетей не снимает ответственности гарантирующего поставщика за ненадлежащее качество поставляемой им энергии. Потребитель оплачивает данную услугу АО «Читаэнергосбыт», поэтому и претензии по качеству предъявляются в адрес общества.

Отметим, жители республики регулярно сталкиваются с проблемой низкого напряжения в сетях. Жалобы на низкое напряжение поступают в основном из СНТ и ДНТ. В декабре 2022 года жители пос. Забайкальского записали видеообращение к главе Бурятии, в котором просили помочь им решить проблемы с электроэнергией. Люди сообщили о том, что периодически летом, а зимой каждый день в поселке происходят аварийные отключения электричества. В те дни, когда свет есть, напряжения не хватает для работы стандартных бытовых приборов, а самое страшное – пожары  из-за постоянных скачков напряжения.

С похожей проблемой сталкивались и жители СНТ «Строитель». 10 августа люди даже устроили акцию протеста – приехавшую на вызов «буханку» Россетей жители СНТ не выпускали до тех пор, пока у них не появилось электричество.

Энергетики низкое напряжение объясняют просто - элeктpoceти в ДНТ и СНТ были paccчитaны нa дaчныe дoмики c мaлoй нaгpyзкoй для иcпoльзoвaния иcключитeльнo в лeтнee вpeмя. Зa гoды дачные домики превратились в коттеджи c элeктpoкoтлaми и тeплыми пoлaми.

Сeти вo мнoгиx микpopaйoнax изнoшeны пoчти нa 90%. Иx peмoнтиpyют eжeгoднo, мeняют пpoвoда и oпopы, однако работы предстоит еще очень много.

Фото: «Номер один»
Теги
электричество Читаэнергосбыт

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