Жители Улан-Удэ жалуются на похолодание в квартирах

В течение четырех последних дней в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ поступают звонки от горожан, которые жалуются на снижение температуры в квартирах.«Ресурсоснабжающей организацией – ПАО «ТГК-14» - не выдерживаются параметры по температуре и давлению по подающему и обратному трубопроводу. Энергетики не могут отрегулировать эти параметры. Комитет держит ситуацию на контроле. По данному факту направлены письма в прокуратуру Бурятии», - сообщили в Комитете городского хозяйства.Вопрос с похолоданием в квартирах также обсуждался сегодня на ежедневном городском штабе по прохождению отопительного сезона. В его работе участвуют все ресурсоснабжающие организации, районные администрации, управляющие компании и ТСЖ.«По каждому нарушению принимается решение. Все, что не было отработано в течение дня, ставится на контроль», - говорят в мэрии.Фото: «Номер один»