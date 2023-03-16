Общество 16.03.2023 в 16:03

Жители Улан-Удэ жалуются на похолодание в квартирах

Власти города взяли ситуацию на контроль, уже направлено обращение в прокуратуру
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ жалуются на похолодание в квартирах
В течение четырех последних дней в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ поступают звонки от горожан, которые жалуются на снижение температуры в квартирах.

«Ресурсоснабжающей организацией – ПАО «ТГК-14» - не выдерживаются параметры по температуре и давлению по подающему и обратному трубопроводу. Энергетики не могут отрегулировать эти параметры. Комитет держит ситуацию на контроле. По данному факту направлены письма в прокуратуру Бурятии», - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Вопрос с похолоданием в квартирах также обсуждался сегодня на ежедневном городском штабе по прохождению отопительного сезона. В его работе участвуют все ресурсоснабжающие организации, районные администрации, управляющие компании и ТСЖ.

«По каждому нарушению принимается решение. Все, что не было отработано в течение дня, ставится на контроль», - говорят в мэрии.

Фото: «Номер один»
Теги
тгк

Все новости

Жители Улан-Удэ жалуются на похолодание в квартирах
16.03.2023 в 16:03
В Бурятии на рынке бытовых услуг лидируют салоны парикмахерских и косметических услуг
16.03.2023 в 15:51
Житель Бурятии взыскал со знакомого компенсацию за клевету
16.03.2023 в 15:32
В Улан-Удэ с 17 марта перекроют еще одну улицу
16.03.2023 в 15:08
В Бурятии рабочий с «болгаркой» устроил пожар в больнице
16.03.2023 в 14:48
В районе Бурятии продолжают возведение нового моста
16.03.2023 в 14:36
Улицу Трубачеева в Улан-Удэ перекроют с 17 марта
16.03.2023 в 14:09
Котельная в Улан-Удэ была беззащитна перед террористами
16.03.2023 в 14:00
В Бурятии скоро начнут охоту на бурых медведей
16.03.2023 в 13:40
Жители Бурятии жалуются на низкое напряжение
16.03.2023 в 13:03
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В Бурятии на рынке бытовых услуг лидируют салоны парикмахерских и косметических услуг
В прошлом году население республики получило бытовых услуг на сумму более 9 млрд рублей
16.03.2023 в 15:51
Житель Бурятии взыскал со знакомого компенсацию за клевету

Мужчину оклеветали в вайбер-чате

16.03.2023 в 15:32
В Улан-Удэ с 17 марта перекроют еще одну улицу
Закрытый участок улицы Левченко будут объезжать через Борсоева
16.03.2023 в 15:08
В районе Бурятии продолжают возведение нового моста
Жители села Лиственничное начнут им пользоваться уже в этом году
16.03.2023 в 14:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru