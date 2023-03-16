Общество 16.03.2023 в 17:26

Два автомобиля «Соболь» отправлены из Бурятии в зону СВО

Автомобили повышенной проходимости предоставлены компанией «Жидовецкий и К» которая готовит к отправке еще три машины
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Два автомобиля «Соболь» отправлены из Бурятии в зону СВО
АНО «Содействие» передало сегодня воинскому подразделению из Бурятии два новых автомобиля «Газель» серии «Соболь», предоставленных компанией «Жидовецкий и К». Транспорт высокой проходимости отправится в зону проведения СВО. В следующем месяце компания отправит еще три машины на помощь военным, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В этом месяце выдаем два автомобиля, в апреле передаем еще три машины марки «Соболь». Хочется быть полезным. Находясь здесь, тоже можно участвовать в приближении победы. Наши ребята там, в сложных условиях бездорожья, постоянной опасности, и пусть эти автомобили послужат им, помогут. Эти машины считаются высокопроходимыми в своем классе. Оснащены блокировкой, на грязевой резине - как раз для тех условий, в которых выполняют задачи наши военные», - рассказал генеральный директор ООО «Автоцентр на Борсоева» Ян Жидовецкий.

Взаимодействие воинских частей с бизнесом обеспечивает АНО «Содействие», которое находится на постоянной связи командованием воинских частей, определяет и удовлетворяет дополнительные потребности военных.

«По поручению главы Бурятии АНО «Содействие» на постоянной основе ведет  контрактацию, закупку и передачу необходимого имущества. Недавно мы передавали нашим землякам-военнослужащим в другое воинское подразделение более пяти сотен дульных тормозов-компенсаторов для различных видов стрелкового оружия, наборы инструментов. А сегодня – эти автомобили. С этой организацией мы сотрудничаем впервые, и хотелось бы отметить, что поставщик оперативно поставил две единицы автотранспорта», - сообщил директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.

Представители воинского подразделения отметили, что помощь от республики идет постоянно, и поблагодарили земляков.

«У этих автомобилей комплектация 4WD с высокой проходимостью, что особенно необходимо на СВО. От лица руководства и от сослуживцев выражаю огромную благодарность правительству Бурятии в лице Алекея Цыденова, а также «Автоцентру на Борсоева». В ближайшее время автомобили будут отправлены в зону СВО», - рассказал офицер воинского подразделения из Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru


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