Чиновники мэрии Улан-Удэ превратятся в патрульных

Маневренная группа из 13 человек, созданная на базе МКУ «Безопасный город», принимает меры по ликвидации отдельных очагов природных пожаров, оказывает содействие оперативным службам по эвакуации населения в случае угрозы перехода огня на населенный пункт.







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, согласно которому сотрудники администрации города и муниципальных учреждений будут привлекаться для работы в патрульных, маневренной и патрульно-контрольной группах.«Группы созданы для достижения высокого уровня готовности к оперативному реагированию на природные загорания, эффективные действия по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода огня на населенные пункты. Группы будут проверять факты загораний растительности, несанкционированные отжиги сухой травы, сжигания мусора, а также проводить профилактические мероприятия с населением по соблюдению правил противопожарного режима», - сообщили в мэрии города.В составе патрульно-контрольной группы – сотрудники Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности, поисково-спасательной службы Улан-Удэ, ГУ МЧС России по Бурятии и Управления МВД России по Улан-Удэ. Задача этой группы –проведение рейдов, контроль по выполнению собственниками и должностными лицами работы по очистке территорий, контроль за состоянием минерализованных полос, участие в расследовании правонарушений, связанных с лесными пожарами и пр.Группы будут работать на протяжении всего летнего пожароопасного периода.Фото: «Номер один»