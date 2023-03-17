Общество 17.03.2023 в 09:42

Чиновники мэрии Улан-Удэ превратятся в патрульных

Власти города усилят работу в преддверии пожароопасного сезона
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Текст: Константин Воронов
Чиновники мэрии Улан-Удэ превратятся в патрульных
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, согласно которому сотрудники администрации города и муниципальных учреждений будут привлекаться для работы в патрульных, маневренной и патрульно-контрольной группах.

«Группы созданы для достижения высокого уровня готовности к оперативному реагированию на природные загорания, эффективные действия по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода огня на населенные пункты. Группы будут проверять факты загораний растительности, несанкционированные отжиги сухой травы, сжигания мусора, а также проводить профилактические мероприятия с населением по соблюдению правил противопожарного режима», - сообщили в мэрии города.

Маневренная группа из 13 человек, созданная на базе МКУ «Безопасный город», принимает меры по ликвидации отдельных очагов природных пожаров, оказывает содействие оперативным службам по эвакуации населения в случае угрозы перехода огня на населенный пункт.

В составе патрульно-контрольной группы – сотрудники Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности, поисково-спасательной службы Улан-Удэ, ГУ МЧС России по Бурятии и Управления МВД России по Улан-Удэ. Задача этой группы –проведение рейдов, контроль по выполнению собственниками и должностными лицами работы по очистке территорий, контроль за состоянием минерализованных полос, участие в расследовании правонарушений, связанных с лесными пожарами и пр.

Группы будут работать на протяжении всего летнего пожароопасного периода.

Фото: «Номер один»
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