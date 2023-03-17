Жительница Бурятии нашла в огороде монету времен Николая первого

Монету времен императора Николая первого нашла жительница Прибайкальского района Бурятии, сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».«Такую находку я встретить на грядке не ожидала. Занималась вскопкой грядок и заметила на земле «кругляшок». При ближайшем рассмотрении он оказался монетой. После того, как ее очистили, на ней стала заметка надпись «1844», - рассказала женщина.С одной стороны монеты нанесена надпись «1 копейка серебромъ», а с другой стороны прописная литера «H», цифра «I» и изображение короны.Фото: Прибайкалье-инфо.24/7