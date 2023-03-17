Общество 17.03.2023 в 10:24

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали разбойника

Мужчина в балаклаве с ножом в руках напал на продавщицу магазина и ранил ее
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В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали разбойника
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны , прибывшие по сигналу тревоги, задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в селе Усть-Баргузин, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Вечером 15 марта поступил сигнал тревоги с охраняемого продуктового магазина в  Усть-Баргузине. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обезвредили в магазине мужчину в балаклаве и с ножом в руках.

В помещении магазина росгвардейцы обнаружили работницу магазина с окровавленной рукой и вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали потерпевшую с порезом кисти руки.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что нетрезвый житель соседнего села пришел в магазин за алкогольной продукцией. Ножом злоумышленник стал угрожать продавщице, затем напал на нее и в ходе борьбы порезал женщину, а после попытался похитить деньги из кассы. Благодаря тому, что работница магазина во время борьбы нажала кнопку экстренного вызова помощи, нападавший был задержан на месте преступления.

Органами внутренних дел в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 23-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, ведется следствие. Пострадавшая женщина, отойдя от произошедшего, благодарила сотрудников вневедомственной охраны: «Спасибо, ребята, что вы так быстро приехали».

Фото: Росгвардия
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преступность разбой задержание

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