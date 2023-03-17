Фермеров Бурятии предупреждают об опасности сибирской язвы
Управление ветеринарии Бурятии предупреждает жителей об опасности сибирской язвы. Как сообщают специалисты, в Чувашии этой болезнью заразились два человека, а для нашего региона заболевание тоже представляет реальную угрозу.
Как сообщают детали, в Чувашии два жителя заболели после убоя и разделки крупного рогатого скота. Их госпитализировали с лабораторно подтвержденным диагнозом. Сейчас они получают все необходимое специфическое лечение. По предварительной информации, источником болезни стал покупной корм для скота, сотрудники Россельхознадзора выясняют, как в регион попал зараженный корм.
«Сибирская язва для республики очень актуальна ввиду того, что на нашей территории имеется более 300 стационарных неблагополучных пунктов, расположенные во всех районах, за исключением Закаменского и Баунтовского районов. Наиболее свежие вспышки сибирской язвы были в Тункинском и Баргузинском районах в 2007-2008 годы»,
- рассказывают в ветеринарии.
Ветеринары напоминают: сибирская язва - острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких и миндалин. Заболеть ею можно воздушно-капельным путем, через употребление зараженных продуктов питания (например, мяса), а также контактным путем - через повреждения кожных покровов или слизистой оболочки.
К особой группе риска относятся люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Также опасности могут быть подвержены и городские жители, при покупке мяса с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где отсутствует должный ветеринарный контроль.
Фото: Номер один
«Одним из основных мер профилактики и недопущения сибирской язвы является вакцинация восприимчивых животных. Управление ветеринарии Республики Бурятия напоминает, что согласно законодательству ответственность за здоровье несет владелец животного, в связи с чем жители республики должны своевременно предоставлять животных для вакцинации ветеринарным специалистам»,
- пишут в ведомстве.