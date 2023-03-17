Фермеров Бурятии предупреждают об опасности сибирской язвы

Управление ветеринарии Бурятии предупреждает жителей об опасности сибирской язвы. Как сообщают специалисты, в Чувашии этой болезнью заразились два человека, а для нашего региона заболевание тоже представляет реальную угрозу.

«Сибирская язва для республики очень актуальна ввиду того, что на нашей территории имеется более 300 стационарных неблагополучных пунктов, расположенные во всех районах, за исключением Закаменского и Баунтовского районов. Наиболее свежие вспышки сибирской язвы были в Тункинском и Баргузинском районах в 2007-2008 годы»,

- рассказывают в ветеринарии.



Как сообщают детали, в Чувашии два жителя заболели после убоя и разделки крупного рогатого скота. Их госпитализировали с лабораторно подтвержденным диагнозом. Сейчас они получают все необходимое специфическое лечение. По предварительной информации, источником болезни стал покупной корм для скота, сотрудники Россельхознадзора выясняют, как в регион попал зараженный корм.

Ветеринары напоминают: сибирская язва - острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких и миндалин. Заболеть ею можно воздушно-капельным путем, через употребление зараженных продуктов питания (например, мяса), а также контактным путем - через повреждения кожных покровов или слизистой оболочки.



К особой группе риска относятся люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Также опасности могут быть подвержены и городские жители, при покупке мяса с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где отсутствует должный ветеринарный контроль.

