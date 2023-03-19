Житель Бурятии обвинил старушку в вымогательстве

Неоднозначная история произошла в Бурятии. Бабушка со стажем работы в 40 лет и правнуками обвинила своего знакомого в избиении. Однако тот заявил, что старушка, несмотря на зафиксированные побои, все придумала и пыталась вымогать с него миллион рублей. Интересно и то, что уголовного наказания мужчина так и не понес – после двух лет волокиты дело попросту закрыли.На момент инцидента жительница Бурятии Бакова (фамилия изменена) знала гражданина Заборова (фамилия изменена) примерно два-три года. Конфликтов между ними никогда не было. Но все когда-то случается впервые.Так, три года назад, 4 марта 2020 года, Заборов пролез к ней во двор и вошел в дом. На тот момент он был уже навеселе. Тем не менее Бакова встретила его, как полагается – ведь на дворе был Сагаалган. Усадила за стол, и они вдвоем начали отмечать праздник.«Он ничего плохого не говорил, рассказывал о своей жизни. Когда она хотела выйти на улицу, то он схватил ее сзади, повалил на диван, стал наносить ей удары кулаками по голове, плечам, телу, нанес много ударов», - приводятся в материалах дела показания женщины.Старушке удалось вырваться, она выскочила на улицу, закрыла Заборова в доме на замок. В это время по улице шел ее сосед, которому она тут же рассказала о том, что произошло. Подтянулись и другие соседи. Вызвали полицию, она приехала через полчаса.Заборов к тому времени уже покинул дом через окно и принялся просить прощения у бабули.«На что она сгоряча ответила «неси миллион», в связи с чем мужчина написал на нее заявление о вымогательстве. В полиции она написала заявление о нанесении ей побоев ответчиком, прошла медицинское освидетельствование. Административное расследование необоснованно затянулось, впоследствии производство по делу прекращено в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности», - приводятся в судебных документах показания Баковой.Несмотря на закрытое дело, старушка все же отправилась в суд с требованием взыскать с обидчика половину от названной ранее суммы – 500 тыс. рублей. Ведь из-за побоев она с серьезными диагнозами находилась на лечении в больнице.«Она является пожилым человеком. В связи с наличием заболевания ограничена в движении, передвигается с тростью. Имеет детей, внуков и правнуков. На протяжении всего времени испытывает сильные переживания, у нее ухудшилось состояние здоровья, плохо спит, переживает. С того времени не проходит и дня, чтобы она не думала об этом. Имеет стаж работы 40 с лишним лет. Ей горько и обидно, непонятно, за что ей нанесли побои, унизили и оскорбили», - описывает суд состояние старушки.У Заборова, которого тоже пригласили в суд, оказалась совсем иная точка зрения. По его словам, в тот день он шел на станцию технического обслуживания автомобилей, но она оказалась закрыта. Тогда он решил зайти к своему товарищу, приходившемуся супругом побитой бабушки.Дома его не оказалось, но Бакова пригласила его в дом. Причем зашел он через калитку, как положено – такова его версия. Во время застолья она вышла на улицу, вернулась через 15-20 минут уже с ссадинами. После чего снова вышла, зачем-то закрыв его на замок.Он выбрался из «плена» через окно и обнаружил возле дома патрульную машину полиции. Бакова в это время рассказывала сотрудникам об избиении.«Сотрудники полиции задержали его на сутки, он дал признательные показания под диктовку, чтобы его освободили, оговорил себя. Бакова требовала от него 1 млн рублей, в связи с чем он написал заявление о вымогательстве», - приводит суд показания Заборова.Несмотря на то, что дело закрыто, суд все же пришел к выводу, что факт избиения доказан. Показания свидетелей, подтвердивших слова бабушки, последовательны и согласуются между собой.Была правда свидетельница, утверждавшая, что Заборов никого не бил. Однако суд учел, что, во-первых, она его жена, во-вторых, рассказывает все со слов самого Заборова.«Таким образом, анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что 04.03.2020 г. (Заборов) нанес (Баковой) побои, указанные в заключении СМЭ, тем самым причинив ей физические и нравственные страдания, моральный вред», - пришел к выводу суд.Правда полмиллиона старушке все же никто не заплатит. Вместо них Заборову присудили выплатить скромные 30 тыс. рублей.Фото: pixabay.com