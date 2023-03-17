Общество 17.03.2023 в 14:29

В Бурятии пастух обвиняется в покушении на убийство напарника в новогоднюю ночь

Пострадавший от нападения чудом выжил  после серии ударов ножом и обухом топора
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Текст: Номер один
В Бурятии пастух обвиняется в покушении на убийство напарника в новогоднюю ночь
В Бурятии  завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ранее судимого сельчанина, обвиняемого в «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый устроился на работу пастухом на животноводческую стоянку, расположенную возле села Ширинга. В ночь на 1 января 2023 года после употребления спиртных напитков в жилом доме на ферме он поссорился с одним из напарников. После в ходе возникшей потасовки схватил нож и нанес им несколько ударов противнику в грудь и живот. Затем обвиняемый взял топор, обухом которого продолжил наносить удары потерпевшему по голове и другим частям тела.

Еще один работник, ставший очевидцем преступления, выскочил на улицу и добежал до соседнего села, где позвал жителей на помощь. К приезду хозяина животноводческой стоянки злоумышленник успел скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции на одной из автомобильных дорог. Потерпевшего госпитализировали и своевременного оказали необходимую врачебную помощь, благодаря чему он остался жив.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СКР
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преступность убийство покушение суд

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