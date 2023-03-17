В Бурятии пастух обвиняется в покушении на убийство напарника в новогоднюю ночь

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ранее судимого сельчанина, обвиняемого в «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый устроился на работу пастухом на животноводческую стоянку, расположенную возле села Ширинга. В ночь на 1 января 2023 года после употребления спиртных напитков в жилом доме на ферме он поссорился с одним из напарников. После в ходе возникшей потасовки схватил нож и нанес им несколько ударов противнику в грудь и живот. Затем обвиняемый взял топор, обухом которого продолжил наносить удары потерпевшему по голове и другим частям тела.Еще один работник, ставший очевидцем преступления, выскочил на улицу и добежал до соседнего села, где позвал жителей на помощь. К приезду хозяина животноводческой стоянки злоумышленник успел скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции на одной из автомобильных дорог. Потерпевшего госпитализировали и своевременного оказали необходимую врачебную помощь, благодаря чему он остался жив.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР