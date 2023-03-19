Общество 19.03.2023 в 08:00
Ученая из Бурятии все-таки начала готовить и продавать лечебный хлеб
Она ежедневно выпекает порядка сотни буханок, и их горожане быстро раскупают
Текст: Лариса Ситник
Доктор технических наук Галина Цыбикова и ее семья начали производство инновационного хлеба «Вкус». Каждый день выпекается порядка сотни буханок, и их горожане быстро раскупают. Ученая надеется в ближайшие месяцы наладить сотрудничество с Монголией.
Мы уже писали об ученой из Бурятии, которая изобрела добавку, «обезвреживающую» любимый всеми продукт. Полезные качества инновационного хлеба недавно высоко оценены на всероссийском «хлебном» конкурсе в Москве, где Галина Цыреновна получила диплом третьей степени и бронзовую медаль.
У ученой долгое время не получалось наладить производство полезного хлеба. Некоторое время Галина Цыреновна занималась производством – после выхода на пенсию женщина создала ИП и заключала договоры с местными пекарнями на выпечку хлеба. Полезный продукт она продавала в магазины небольшими партиями. Однако вскоре бизнес пришлось закрыть – в Бурятию пришел коронавирус и спрос сошел на нет.
Но после победы в конкурсе Галина Цыбикова собралась с силами и решила вновь попробовать открыть производство. Для начала ученая решила поучаствовать в российско-монгольской выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц», проходившей в физкультурно-спортивном комплексе с 8 по 12 февраля.
- Ярмарка стала шансом заявить о себе. Мы испекли партию хлеба и продавали на ярмарке в течение всех пяти дней. Нам удалось продать 500 буханок нашего хлеба «Вкус». Хлеб раскупали весь. Людям он очень понравился, и те, кто его купил, возвращались на следующий день и брали уже по несколько буханок. Многие приходили даже до открытия ярмарки, занимали очередь, - рассказывает Галина Цыреновна.
Хлеб выпекают в одной из пекарен нашего города – ученая поделилась с предпринимателем технологией выпечки, а также дала ему ту самую уникальную добавку, помогающую нейтрализовать вредные качества белого хлеба.
Напомним, новая технология заключается в уменьшении усвояемости крахмала, его делают резистентным – устойчивым к действию пищеварительных ферментов. При этом разработанные технологические приемы, направленные на повышение резистентности крахмала хлеба, не оказывают негативного влияния на важнейший компонент пшеничной муки – клейковину.
Когда человек ест белый хлеб с добавлением такого крахмала, у него не повышается сахар, снижается холестерин и даже уменьшается вес. Кроме того, хлебобулочные изделия с добавкой выгодно отличаются от обычного хлеба более длительным сроком хранения, а мякиш крошится меньше.
Вдохновившись успехом на выставке, Галина Цыреновна решила продолжить производство полезного продукта.
- На выставке нам предложили поставлять хлеб в торговые точки, и мы решили не откладывать в долгий ящик, а побыстрее начать производство. Хлеб выпекается в пекарне «ИП Мохоров». Дома печь не можем, нет условий, еще и объемы большие. Каждый день выпекается порядка 100 буханок хлеба, - делится с нами ученая.
Хлеб по особой технологии выпекается также в селе Илька. О хлебе «Вкус» узнал местный пекарь и решил добавить к своему ассортименту необычный хлеб.
- Пекарь сделал пробную выпечку с нашей добавкой, получился отличный хлеб, мы передали ему добавку и технологию, - говорит Галина Цыбикова.
Буханка хлеба «Вкус» весит 400 грамм и стоит 45 рублей, выпускается под брендом «Здоровая нация». Найти хлеб можно в небольших торговых точках Улан-Удэ, в крупных сетевых магазинах он пока не представлен.
В настоящее время семья Галины Цыреновны оформляет бизнес и уже вынашивает новые планы. Ученая собирается через пару месяцев поехать на выставку в Монголию и наладить сотрудничество с пекарями соседнего государства, тем более что монгольская сторона уже проявила интерес к ее продукции.
Помимо хлеба разработчик собирается наладить выпечку кексов из облепиховой муки. Как известно, облепиха является мощным антиоксидантом. Ягода содержит огромный перечень витаминов, а также много флавоноидов, железо, бор, марганец. Имеются дубильные вещества, жирные кислоты (олеиновая, линолевая). Кроме того, в ягодах облепихи содержится серотонин, который отвечает за нормальное функционирование нервной системы. Облепиха облегчает кашель, насморк и другие заболевания дыхательных путей.
Ученая надеется, что сможет порадовать вкусной и полезной продукцией не только жителей республики, но и граждан Монголии. В планах начать поставки хлеба в детские сады и школы, а также выйти со своей продукцией в соседние регионы.
Фото: предоставлено Г. Цыбиковой
Мы уже писали об ученой из Бурятии, которая изобрела добавку, «обезвреживающую» любимый всеми продукт. Полезные качества инновационного хлеба недавно высоко оценены на всероссийском «хлебном» конкурсе в Москве, где Галина Цыреновна получила диплом третьей степени и бронзовую медаль.
У ученой долгое время не получалось наладить производство полезного хлеба. Некоторое время Галина Цыреновна занималась производством – после выхода на пенсию женщина создала ИП и заключала договоры с местными пекарнями на выпечку хлеба. Полезный продукт она продавала в магазины небольшими партиями. Однако вскоре бизнес пришлось закрыть – в Бурятию пришел коронавирус и спрос сошел на нет.
Но после победы в конкурсе Галина Цыбикова собралась с силами и решила вновь попробовать открыть производство. Для начала ученая решила поучаствовать в российско-монгольской выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц», проходившей в физкультурно-спортивном комплексе с 8 по 12 февраля.
- Ярмарка стала шансом заявить о себе. Мы испекли партию хлеба и продавали на ярмарке в течение всех пяти дней. Нам удалось продать 500 буханок нашего хлеба «Вкус». Хлеб раскупали весь. Людям он очень понравился, и те, кто его купил, возвращались на следующий день и брали уже по несколько буханок. Многие приходили даже до открытия ярмарки, занимали очередь, - рассказывает Галина Цыреновна.
Хлеб выпекают в одной из пекарен нашего города – ученая поделилась с предпринимателем технологией выпечки, а также дала ему ту самую уникальную добавку, помогающую нейтрализовать вредные качества белого хлеба.
Напомним, новая технология заключается в уменьшении усвояемости крахмала, его делают резистентным – устойчивым к действию пищеварительных ферментов. При этом разработанные технологические приемы, направленные на повышение резистентности крахмала хлеба, не оказывают негативного влияния на важнейший компонент пшеничной муки – клейковину.
Когда человек ест белый хлеб с добавлением такого крахмала, у него не повышается сахар, снижается холестерин и даже уменьшается вес. Кроме того, хлебобулочные изделия с добавкой выгодно отличаются от обычного хлеба более длительным сроком хранения, а мякиш крошится меньше.
Вдохновившись успехом на выставке, Галина Цыреновна решила продолжить производство полезного продукта.
- На выставке нам предложили поставлять хлеб в торговые точки, и мы решили не откладывать в долгий ящик, а побыстрее начать производство. Хлеб выпекается в пекарне «ИП Мохоров». Дома печь не можем, нет условий, еще и объемы большие. Каждый день выпекается порядка 100 буханок хлеба, - делится с нами ученая.
Хлеб по особой технологии выпекается также в селе Илька. О хлебе «Вкус» узнал местный пекарь и решил добавить к своему ассортименту необычный хлеб.
- Пекарь сделал пробную выпечку с нашей добавкой, получился отличный хлеб, мы передали ему добавку и технологию, - говорит Галина Цыбикова.
Буханка хлеба «Вкус» весит 400 грамм и стоит 45 рублей, выпускается под брендом «Здоровая нация». Найти хлеб можно в небольших торговых точках Улан-Удэ, в крупных сетевых магазинах он пока не представлен.
В настоящее время семья Галины Цыреновны оформляет бизнес и уже вынашивает новые планы. Ученая собирается через пару месяцев поехать на выставку в Монголию и наладить сотрудничество с пекарями соседнего государства, тем более что монгольская сторона уже проявила интерес к ее продукции.
Помимо хлеба разработчик собирается наладить выпечку кексов из облепиховой муки. Как известно, облепиха является мощным антиоксидантом. Ягода содержит огромный перечень витаминов, а также много флавоноидов, железо, бор, марганец. Имеются дубильные вещества, жирные кислоты (олеиновая, линолевая). Кроме того, в ягодах облепихи содержится серотонин, который отвечает за нормальное функционирование нервной системы. Облепиха облегчает кашель, насморк и другие заболевания дыхательных путей.
Ученая надеется, что сможет порадовать вкусной и полезной продукцией не только жителей республики, но и граждан Монголии. В планах начать поставки хлеба в детские сады и школы, а также выйти со своей продукцией в соседние регионы.
Фото: предоставлено Г. Цыбиковой
Тегихлеб