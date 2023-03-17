В Бурятии приставы приостановили 365 производств в отношении участников СВО и их семей

В Бурятии всего с начала нынешнего года в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов приостановлено 365 исполнительных производств, касающихся военнослужащих и мобилизованных, принимающих участие в СВО.Сумма приостановленных производств составляет 59 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления.Приставы провели личный прием граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в специальной военной операции, а также - семей мобилизованных.Большинство вопросов, которые рассматривали во время приема, касались полного или частичного приостановления производств, выплаты алиментов несовершеннолетним детям, уменьшения удержаний по существующим взысканиям.«К нам обратилось 36 семей военнослужащих и мобилизованных. Были телефонные звонки от тех, кто не смог приехать или находился за пределами Бурятии, поступали вопросы от мобилизованных, которые сейчас находятся в зоне СВО», - отметил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.«Наша служба продолжает помогать военнослужащим и мобилизованным землякам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. На всей территории республики, во всех городских и районных отделениях судебных приставов уже во второй раз мы провели единый день приема. Подключили Общественную палату Бурятии и региональный штаб Комитета семей воинов Отечества», - отметил Константин Щукин.Фото: r03.fssp.gov.ru