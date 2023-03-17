В районе Бурятии односельчане помогли многодетным семьям мобилизованных

В Баунтовском районе в поселке Курорт Баунт раздали помощь восьми многодетным семьям мобилизованных сельчан. Жители самостоятельно собрали продуктовые наборы, рыбу и картофель, а затем передали их нуждающимся.







Как сообщают в группе «Баунт-инфо 24/7», доставить посылки по адресам помогли специалисты социальной защиты населения по району.

Фото: pixabay.com; Баунт-инфо.24/7