Общество 17.03.2023 в 17:24

В Бурятии смертность «омолодилась»

В республике начала прослеживаться новая тревожная тенденция
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии смертность «омолодилась»
По данным Управления ЗАГС, в республике в новом году заметно снизилась смертность по сравнению с прошлым годом. Так, в феврале 2023 в Бурятии умерло 857 человек, что на 40% меньше февраля 2022 года, когда зарегистрировано 1203 смерти. Однако ситуация улучшается лишь на первый взгляд.

Напомним, что по такому демографическому показателю, как смертность  традиционное сравнение показателей статистики с аналогичным периодом прошлого года не отражает истинной ситуации. Дело в том, что февраль прошлого года был одним из самых сложных в истории Бурятии в связи с «ковидной» сверхсмертностью.

Напомним, по данным Минздрава РБ, последний крупный подъем заболеваемости  COVID-19 в Бурятии произошел в ноябре-декабре 2021 года. Что, учитывая продолжительность нахождения больных в реанимациях, отразилось на сверхсмертности в феврале 2022 года. А уже с марта 2022 года смертность от COVID-19 резко пошла на убыль, что и предопределило общее ее снижение в республике в 2022 году.

Однако сегодняшние, «очищенные» от «ковидных» летальных исходов показатели смертности февраля 2023 года (857 человек) на 8,2% выше, чем до пандемии. Ведь в феврале 2020 года в Бурятии умерло 792 человека.

Кроме того, в структуре смертности в Бурятии в 2023 году прослеживается новая закономерность. Прежде всего, настораживают резкие скачки регистрации смертей в определенные дни. Так, 27 февраля 2023 года ЗАГСы в Бурятии зарегистрировали 100 смертей. Тогда как «обычные» суточные эти цифры колеблются в среднем в районе 30-50 случаев.

Последний раз подобные всплески смертности наблюдались лишь летом 2021 года, когда в течение нескольких дней в Бурятии регистрировалось по 100 и больше смертей в сутки в связи со сверхсмертностью от COVID-19.

Как сообщил «Номер один» работник одной из похоронных структур Улан-Удэ, в конце февраля «мы обработали дополнительно десятки поступивших нам свидетельств о смерти на мужчин среднего возраста». О причинах всплеска смертельных случаев источник не сообщил.

Добавим, что оперативную информацию в разрезе пола и возраста государственные органы перестали предоставлять. Но уже отмечаются новые тенденции: смертность в регионе все больше смещается в сторону более молодого возраста. В отличие от пандемийных времен, где свыше 90% сверхсмертности приходилось на лиц старше 65 лет.

Фото: «Номер один»
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