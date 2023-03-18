В Улан-Удэ появился металлический светящийся шар

В преддверии дня работников ЖКХ сотрудники МБУ «Горсвет» установили новую световую конструкцию. Объемный светящийся арт-объект украсил ул. Жердева, сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.Шар сконструировали и собрали собственными силами сотрудники МБУ «Горсвет».– Этот шар из профильного металла. Сюда ушло 400 м проводов, на которых установлены пять тысяч диодов. Сверху цветные светодиодные флеш-модули. По паспорту можно собрать 16 тысяч оттенков. Каждый диод управляемый. Шар будет гореть не только ночью, но и днём. Надеемся, что он станет ярким элементом дизайна и понравится горожанам, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.В декоративном элементе сочетаются разноцветные свечения иллюминации с мерцающими элементами.Фото: администрация Улан-Удэ.