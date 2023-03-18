Общество 18.03.2023 в 10:21

В Улан-Удэ появился металлический светящийся шар

Новый арт-объект возвели на улице Жердева
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ появился металлический светящийся шар
В преддверии дня работников ЖКХ сотрудники МБУ «Горсвет» установили новую световую конструкцию. Объемный светящийся арт-объект украсил ул. Жердева, сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

Шар сконструировали и собрали собственными силами сотрудники МБУ «Горсвет».

– Этот шар из профильного металла. Сюда ушло 400 м проводов, на которых установлены пять тысяч диодов. Сверху цветные светодиодные флеш-модули. По паспорту можно собрать 16 тысяч оттенков. Каждый диод управляемый. Шар будет гореть не только ночью, но и днём. Надеемся, что он станет ярким элементом дизайна и понравится горожанам, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

В декоративном элементе сочетаются разноцветные свечения иллюминации с мерцающими элементами.

Фото: администрация Улан-Удэ.
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