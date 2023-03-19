Общество 19.03.2023 в 18:29

В Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды

Температура понизится на 10 и более градусов, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица  
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Текст: Номер один
В Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды
По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 20 марта во второй половине дня и 21 марта местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с, с последующим понижением температуры на 10 и более градусов, снег, метели, гололедица, снежные накаты, заносы.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

При усилении ветра, находясь на улице, следует соблюдать меры предосторожности - обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия следует звонить по телефонам 101 или 112.

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