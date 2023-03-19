Общество 19.03.2023 в 18:37

В Бурятии участились случаи застревания или провалов автомобилей под лед

Инспекторы ГИМС просят отказаться от поездок по Байкалу
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Текст: Номер один
В Бурятии участились случаи застревания или провалов автомобилей под лед
На озере Байкал сложилась крайне опасная обстановка, связанная с активной фазой таяния и разрушения ледового покрова. Из-за чего происходит выдавливание воды на поверхность, пропитка льда, а затем его разрушение. Кроме этого, существует угроза подвижки ледового поля, образование многочисленных трещин и заломов.

- Участились случаи застревания и частичных провалов автомобильного и мототранспорта на акватории. Необходимо отказаться от поездок по льду Байкала и не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров, которые в погоне за прибылью, нарушают все меры безопасности, - рассказал Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Стоит отметить, что инспекторы ГИМС на постоянной основе проводят профилактическую работу с населением. Так, с начала года инспекторы осуществили 118 выходов на патрулирования. В ходе которых провели около 3 тысяч бесед с жителями республики и свыше 200 уроков в учебных заведениях.

Как подчеркнул Николай Зайцев, все факты провалов авто- и мото- техники на льду Байкала фиксируют, ответственных за нарушения запретов привлекают к административной и уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ
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