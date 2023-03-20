Общество 20.03.2023 в 09:00

Путешествие с животными

Кого можно взять с собой в общественный транспорт?
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Текст: Номер один
Путешествие с животными
Pixabay

Вопрос: «Могу ли я в автобус дальнего следования взять с собой домашнего попугая?»

Дарья М.

В городской автобус можно взять собак, кошек, птиц, грызунов. Условия провоза животных:

- для средних и крупных собак нужно приобрести багажный билет у водителя или кондуктора. Хозяину с животным необходимо расположиться в задней части транспорта. Держать питомца на коротком поводке и в наморднике

- для маленьких собак билет не нужен: их можно держать на руках в наморднике

- котов, птиц и грызунов можно бесплатно перевозить в переноске или клетке, габариты которых не превышают 120 см в сумме длины, ширины и высоты.

Для путешествий на автобусе дальнего следования по России ветеринарная справка не нужна, а вот за границу бывает необходима - лучше уточнить у перевозчика заранее. Важно знать, что в продолжительной поездке животные и птицы должны находиться в переноске или клетке с твёрдым дном. Их следует держать на коленях. Для крупной собаки нужно купить в кассе багажный билет. В остальном правила не отличаются от городских автобусных перевозок.

В метро можно взять с собой всех животных, но только если они помещаются в переноски или контейнеры, габариты которых не больше 150 см в сумме всех параметров. Поездка на метро с животным платная - по тарифу провоза багажа. Больших собак и даже собак-поводырей взять с собой не получится, так как они могут неожиданно испугаться гула поездов. Но для маломобильных людей в московском метро есть услуга «собака-проводник», а в метро других городов сопровождают специальные сотрудники. Оформить эти услуги нужно заранее на сайте метро или по телефону.

На пригородной электричке мелкие породы собак, кошки, грызуны и птицы путешествуют в клетках и переносках - не более 180 см в сумме длины, ширины и высоты. Кошек на шлейке и небольших собачек на поводке и в наморднике можно везти на руках. Крупных собак перевозят в тамбуре - на поводке и в наморднике под присмотром хозяина. Всем животным необходима справка от ветеринара о действующей прививке от бешенства. Стоимость провоза - не более 25% от суммы взрослого билета. Исключение - собаки-поводыри едут бесплатно и в любом вагоне, но с намордником и поводком.

На поезде дальнего следования в вагон можно взять небольших животных в переносках и клетках размером не более 180 см в сумме всех параметров. Крупные собаки должны ехать в полностью выкупленном купе: в наморднике, на поводке и под присмотром хозяина. При этом один пассажир может взять с собой до трёх собак, так как одно животное = одно место. С собой нужно иметь заполненный ветпаспорт: обязательное условие — действующая прививка от бешенства.

Животные, запрещенные к перевозке:

- дикие и не социализированные животные и птицы;

- имеющие болезненный вид - даже при наличии справок: например, если есть открытые язвы, конъюнктивит и так далее;

- грязные и имеющие неприятный запах;

- не приученные к клетке или переноске;

- ведущие себя беспокойно или угрожающе.

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