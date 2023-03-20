Общество 20.03.2023 в 09:43

В Бурятии некачественно установленное ограждение сломало девочке ногу

Отвечать за халтурную работу подрядчика пришлось районной администрации
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии некачественно установленное ограждение сломало девочке ногу
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Заиграевского района по вопросу получения компенсации морального вреда. В июле 2021 года в результате падения перильного ограждения на улице поселка Заиграево 9-летняя дочь сельчанки получила перелом ноги.

Как выяснила прокуратура, ограждение установили в ходе ремонта дороги, контракт на который заключили Комитет по архитектуре районной администрации и строительная организация.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с администрации морального вреда в пользу девочки.

«При рассмотрении гражданского дела была проведена экспертиза. Она установила, что между ненадлежащим строительством перильного ограждения и его падением на ребенка имеется причинно-следственная связь», - сообщили в надзорном ведомстве.

Заиграевский райсуд требования прокурора удовлетворил. С администрации района взысканы 200 тыс. рублей в пользу пострадавшей девочки. На данный момент деньги уже выплачены.

Фото: «Номер один»

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