Общество 20.03.2023 в 11:12

В Бурятии ребенок пострадал от укуса клеща

Инцидент произошел на приусадебном участке - в лес ребенок не выходил
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ребенок пострадал от укуса клеща
Неделю назад в Бурятии открылся «клещевой сезон». Первым пострадавшим стал 5-летний мальчик из Закаменска. Как отмечают в Роспотребнадзоре по Бурятии, ребенок был привит от энцефалита. Тем не менее, даже имея прививку, человек - если клещ оказался инфицированным возбудителем энцефалита - может заболеть в легкой форме. Поэтому ребенку назначили профилактическое лечение.

Закаменский клещ был исследован. Это был, кстати, степной клещ, а не таежный.

В прошлом году первый укус был отмечен в последней декаде марта.

Бурятия - эндемичная территория по клещевому вирусному энцефалиту. И в последние годы в республике сложилась нестандартная ситуация. У нас значительно выросло число таежных клещей, главных распространителей энцефалита. При этом в популяции таежных клещей значительно повысилась доля инфицированных. Исследования показали - заражены 10% этих насекомых. Для сравнения, среднероссийский показатель зараженности клещей энцефалитом – 1,5%.

В прошлом году по республике с укусами обратились более 4000 человек. 45 из них заболели. Они все не имели прививок. К счастью, летальных случаев удалось избежать. Поэтому всех призывают делать прививки от энцефалита, хотя надо знать, что существуют противопоказания.

Из-за сложного «клещевого фона» в Бурятии проводят традиционную противоклещевую обработку. Причем обрабатывают не только скверы, детские лагеря и другие привычные зоны. Теперь будут охватывать места религиозных мероприятий, спортивных состязаний, туристические тропы, кладбища и ДНТ в Кабанском, Селенгинском и некоторых других районах.

Фото: pixabay.com
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