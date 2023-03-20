Общество 20.03.2023 в 11:14

В Улан-Удэ ищут дом для одинокого пса, потерявшего свою хозяйку

К сожалению, женщина умерла. Питомец долго пробыл один на цепи
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ищут дом для одинокого пса, потерявшего свою хозяйку

Благотворительный фонд «Собака счастья» поделился печальной историей собаки по кличке Серый. Питомцу 6-7 лет. Хоть он и прожил всю жизнь на цепи, но был по-своему счастлив – его хозяйка любила его, кормила и заботилась о нем.

«Трагическое стечение обстоятельств привело к тому, что хозяйки не стало и Серый остался совсем один.Неравнодушная соседка кормила его через забор и очень переживала за судьбу несчастного пса»,

- рассказали волонтеры фонда.
Благодаря соседке, зоозащитники узнали о псе и забрали его на передержку.

«Серый пока стрессует сильно, переживает и очень боится новых людей. Но мы верим, что адаптация на передержке пройдет нормально, и вскоре мы сможем найти ему новую семью»,

- пишут активисты.
Если вас тронула история питомца, подробную информацию о нем можно найти в группе по ссылке.


Фото: "Собака счастья"
Теги
собака счастья пес питомцы

Все новости

В Бурятии массово эвакуируют студентов из зданий вузов и ссузов
20.03.2023 в 11:58
В Бурятию поступил новейший аппарат для диагностики туберкулеза
20.03.2023 в 11:39
В Улан-Удэ ищут дом для одинокого пса, потерявшего свою хозяйку
20.03.2023 в 11:14
В Бурятии ребенок пострадал от укуса клеща
20.03.2023 в 11:12
В Бурятии резко упало число выявленных фальшивых банкнот
20.03.2023 в 10:41
Водители Бурятии за день сбили три столба
20.03.2023 в 10:25
В Бурятии следователи помогут общественнику-поисковику
20.03.2023 в 10:16
В Бурятии водитель легковушки попал в больницу после столкновения с грузовиком
20.03.2023 в 10:11
В Бурятии некачественно установленное ограждение сломало девочке ногу
20.03.2023 в 09:43
Путешествие с животными
20.03.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В Бурятию поступил новейший аппарат для диагностики туберкулеза
Он позволяет проводить тестпод-анализы
20.03.2023 в 11:39
В Бурятии ребенок пострадал от укуса клеща
Инцидент произошел на приусадебном участке - в лес ребенок не выходил
20.03.2023 в 11:12
В Бурятии резко упало число выявленных фальшивых банкнот
В республику редко, но «заглядывают» поддельные юани и доллары
20.03.2023 в 10:41
В Бурятии следователи помогут общественнику-поисковику
Внук знаменитого снайпера ищет захоронения советских солдат в Новгородской и Ленинградской областях
20.03.2023 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru