В Улан-Удэ ищут дом для одинокого пса, потерявшего свою хозяйку

Благотворительный фонд «Собака счастья» поделился печальной историей собаки по кличке Серый. Питомцу 6-7 лет. Хоть он и прожил всю жизнь на цепи, но был по-своему счастлив – его хозяйка любила его, кормила и заботилась о нем.

«Трагическое стечение обстоятельств привело к тому, что хозяйки не стало и Серый остался совсем один.Неравнодушная соседка кормила его через забор и очень переживала за судьбу несчастного пса»,

- рассказали волонтеры фонда.



Благодаря соседке, зоозащитники узнали о псе и забрали его на передержку.







«Серый пока стрессует сильно, переживает и очень боится новых людей. Но мы верим, что адаптация на передержке пройдет нормально, и вскоре мы сможем найти ему новую семью»,

- пишут активисты.

