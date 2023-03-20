Общество 20.03.2023 в 11:14
В Улан-Удэ ищут дом для одинокого пса, потерявшего свою хозяйку
К сожалению, женщина умерла. Питомец долго пробыл один на цепи
Текст: Евгения Гармаева
Благотворительный фонд «Собака счастья» поделился печальной историей собаки по кличке Серый. Питомцу 6-7 лет. Хоть он и прожил всю жизнь на цепи, но был по-своему счастлив – его хозяйка любила его, кормила и заботилась о нем.
Благодаря соседке, зоозащитники узнали о псе и забрали его на передержку.
«Трагическое стечение обстоятельств привело к тому, что хозяйки не стало и Серый остался совсем один.Неравнодушная соседка кормила его через забор и очень переживала за судьбу несчастного пса»,
- рассказали волонтеры фонда.
Если вас тронула история питомца, подробную информацию о нем можно найти в группе по ссылке.
«Серый пока стрессует сильно, переживает и очень боится новых людей. Но мы верим, что адаптация на передержке пройдет нормально, и вскоре мы сможем найти ему новую семью»,
- пишут активисты.
Фото: "Собака счастья"
Тегисобака счастья пес питомцы