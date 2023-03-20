Общество 20.03.2023 в 17:52

Юные хоккеисты Монголии завоевали бронзовые медали чемпионата Азии

Сборная Узбекистана одержала пять побед и завоевала золотую медаль, команда Туркменистана заняла второе место
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Юные хоккеисты Монголии завоевали бронзовые медали чемпионата Азии
В Улан-Баторе ледовом дворце «Степпе-Арена» состоялась торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров Чемпионата Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет, сообщает МОНЦАМЭ.

В частности, после многих ожесточенных сражений между шестью странами, включая Монголию, Таиланд, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Узбекистан, сборная Узбекистана одержала 5 побед и завоевала золотую медаль чемпионата. Команда Туркменистана заняла второе место с четырьмя победами и одним поражением.

В финальном матче за бронзовые медали чемпионата боролись сборные Монголии и Таиланда. В результате команда Монголии (принимающая страна) завоевала бронзовую медаль.

Победителям медали вручили вице-президент и член Совета Международной федерации хоккея Айваз Оморканов и президент Федерации хоккея Монголии, министр финансов Б.Жавхлан.

Напомним, 23-26 марта в Монголии пройдет IV дивизион Чемпионата мира по хоккею.

Фото: montsame.mn
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