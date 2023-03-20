Общество 20.03.2023 в 19:08
В Улан-Удэ на станции Заудинский под состав попал железнодорожник
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования работника на ВСЖД
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 18 марта на шестом железнодорожном пути станции Заудинский Восточно-Сибирской железной дороги поездом был смертельно травмирован составитель поездов, который в это время проводил маневровые работы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru