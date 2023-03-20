Общество 20.03.2023 в 19:08

В Улан-Удэ на станции Заудинский под состав попал железнодорожник

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования работника на ВСЖД
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ на станции Заудинский под состав попал железнодорожник
В Улан-Удэ 18 марта на шестом железнодорожном пути станции Заудинский Восточно-Сибирской железной дороги поездом был смертельно травмирован составитель поездов, который в это время проводил маневровые работы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Теги
инцидент желдорога жертва

Все новости

В Улан-Удэ на станции Заудинский под состав попал железнодорожник
20.03.2023 в 19:08
В образовательных учреждениях Улан-Удэ не нашли опасных устройств
20.03.2023 в 18:08
Юные хоккеисты Монголии завоевали бронзовые медали чемпионата Азии
20.03.2023 в 17:52
В Бурятии семьям с детьми по нацпроекту «Демография» оказывается финансовая поддержка
20.03.2023 в 17:40
В районах Бурятии закрыли еще две ледовые переправы
20.03.2023 в 17:29
В Бурятии жители маленького улуса негодуют из-за ремонта дома культуры за 65 млн
20.03.2023 в 17:11
В Улан-Удэ работник пункта выдачи заказов интернет-магазина занимался мошенничеством
20.03.2023 в 16:23
В Бурятии за два месяца на дорогах погибли 12 человек
20.03.2023 в 16:15
В Улан-Удэ пройдет этно гала-концерт «Музыка Земли Олонхо»
20.03.2023 в 15:45
В Бурятии росгвардеец стал чемпионом турнира по борьбе
20.03.2023 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В образовательных учреждениях Улан-Удэ не нашли опасных устройств
Специалисты-взрывотехники Росгвардии осмотрели 14 объектов образования
20.03.2023 в 18:08
Юные хоккеисты Монголии завоевали бронзовые медали чемпионата Азии
Сборная Узбекистана одержала пять побед и завоевала золотую медаль, команда Туркменистана заняла второе место
20.03.2023 в 17:52
В Бурятии семьям с детьми по нацпроекту «Демография» оказывается финансовая поддержка
Одними из первых получателей выплат в этом году стали супруги из Тункинского района
20.03.2023 в 17:40
В районах Бурятии закрыли еще две ледовые переправы
Закрылся проезд в Селенгинском и Прибайкальском районах
20.03.2023 в 17:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru