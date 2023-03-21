Коммунальщики Улан-Удэ устраняют последствия снегопада

Комбинат по благоустройству всю ночь подсыпал городские улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, по состоянию на 8 утра песком обработано 50 участков дорог. Подсыпка улиц продолжается.Как отмечают в мэрии, в первую очередь подсыпаются наиболее опасные участки. Это - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы.Ночью на дороги города вышли трактора-щетки, которые оперативно сметают снег с проезжих частей. С 6 утра уборщики территорий, мобильные бригады в комплексе со спецтехникой комбината начали уборку и вывоз снега с городских дорог.«Уважаемые автомобилисты! Из-за теплой погоды на дорогах возможно образование гололеда. Просим вас быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. По возможности использовать для передвижения общественный транспорт», - призывают в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ