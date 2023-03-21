Общество 21.03.2023 в 09:48

Коммунальщики Улан-Удэ устраняют последствия снегопада

Спецтехника Комбината по благоустройству работает на городских улицах с ночи
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Текст: Константин Воронов
Коммунальщики Улан-Удэ устраняют последствия снегопада
Комбинат по благоустройству всю ночь подсыпал городские улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, по состоянию на 8 утра песком обработано 50 участков дорог. Подсыпка улиц продолжается.

Как отмечают в мэрии, в первую очередь подсыпаются наиболее опасные участки. Это -  крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы.

Ночью на дороги города вышли трактора-щетки, которые оперативно сметают снег с проезжих частей. С 6 утра уборщики территорий, мобильные бригады в комплексе со спецтехникой комбината начали уборку и вывоз снега с городских дорог.

«Уважаемые автомобилисты! Из-за теплой погоды на дорогах возможно образование гололеда. Просим вас быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. По возможности использовать для передвижения общественный транспорт», - призывают в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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